США и ЕС срочно обсудят санкции против российской нефти и газа, - президент Финляндии

Советники президента США Дональда Трампа будут в срочном порядке обсуждать с Евросоюзом возможность санкций против российской нефти и газа.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"В этом случае есть две цели - нефть и газ. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента Трампа будут обсуждать это в течение следующих 24 часов", - добавил Стубб.

По словам финского лидера, подход Трампа заключается в том, что Европа и США должны действовать вместе в вопросе санкций и искать пути, чтобы остановить военную машину России "экономическими средствами".

Санкции против России

Напомним, ранее The Guardian со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писало, что президент США Дональд Трамп во время сегодняшнего звонка с европейскими лидерами заявил о необходимости полного отказа Европы от российской нефти.

По его словам, Трамп также хочет, чтобы Европа наказала Китай за то, что он финансирует военные усилия России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трамп очень недоволен тем, что некоторые страны Европы продолжают покупать российскую нефть.

При этом, по словам Зеленского, Венгрия и Словакия жаловались американскому лидеру, когда украинские защитники ударили по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на территории РФ.