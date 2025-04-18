Новый формат переговоров по Украине и успехи ВСУ в Донецкой области: новости за 17 апреля

Пять стран организовали новый переговорный формат для обсуждения пути к миру между Украиной и Россией. Тем временем украинские защитники добились успехов в Донецкой области.

Более детально о том, что произошло в четверг, 17 апреля, - в материале РБК-Украина .

Ермак о встрече в Париже: есть новый формат переговоров, скоро следующий раунд

17 апреля в Париже представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о том, как достичь завершения войны и устойчивого мира, рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

По его словам, следующая встреча должна состояться уже вскоре.

ВСУ имеют успехи в Донецкой области, есть освобожденные территории, - Сырский

В течение последних недель Вооруженные силы Украины освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, в течение последних дней он посещал все бригады, которые работают в операционной зоне войск ОТГ "Донецк".

Заместителю Кличко объявили подозрение, - источники

Заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение, рассказали источники РБК-Украина.

Чиновник является фигурантом антикоррупционных расследований.

Разведчики дважды атаковали дронами бригаду в России, причастную к обстрелу Сум, - источники

Дроны два дня подряд атакуют расположение 112-й ракетной бригады РФ в Шуе, причастной к обстрелу Сум. Это - спецоперация украинской разведки, сообщили источники РБК-Украина.

Источник сообщил, что украинская разведка применила ударные дроны "Лютый" для атаки по позициям россиян.

В Киеве напали на известного журналиста Юрия Макарова, он в больнице: все подробности

На журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова совершили покушение. Он находится в больнице, полиция открыла уголовное дело.

Все, что известно о покушении на журналиста Юрия Макарова - собрало РБК-Украина в материале.

Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Правительство Германии в четверг, 17 апреля, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.