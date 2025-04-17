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ВСУ имеют успехи в Донецкой области, есть освобожденные территории, - Сырский

Четверг 17 апреля 2025 15:13
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ВСУ имеют успехи в Донецкой области, есть освобожденные территории, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, в течение последних дней он посещал все бригады, которые работают в операционной зоне войск ОТГ "Донецк". Во время поездки главнокомандующий ВСУ:

  • заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского;
  • работал с командирами бригад на их командных пунктах;
  • решал проблемные вопросы, касающиеся организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона. Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей", - добавил он.

Ситуация на фронте

Сырский рассказал, что враг не изменил своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения украинских воинов за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.

"Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - добавил он.

Весеннее наступление России

В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что разведка Украины зафиксировала подготовку России к новому наступлению в Украине, а угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Западные СМИ также писали, что страна-террорист Россия планирует максимально усилить давление на Украину с целью укрепления позиции Кремля во время переговоров о прекращении огня.

9 апреля Сырский подтвердил то, что РФ фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

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