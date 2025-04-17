ВСУ имеют успехи в Донецкой области, есть освобожденные территории, - Сырский
В течение последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По словам Сырского, в течение последних дней он посещал все бригады, которые работают в операционной зоне войск ОТГ "Донецк". Во время поездки главнокомандующий ВСУ:
- заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского;
- работал с командирами бригад на их командных пунктах;
- решал проблемные вопросы, касающиеся организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.
"Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона. Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей", - добавил он.
Ситуация на фронте
Сырский рассказал, что враг не изменил своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения украинских воинов за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.
"Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - добавил он.
Весеннее наступление России
В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что разведка Украины зафиксировала подготовку России к новому наступлению в Украине, а угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Западные СМИ также писали, что страна-террорист Россия планирует максимально усилить давление на Украину с целью укрепления позиции Кремля во время переговоров о прекращении огня.
9 апреля Сырский подтвердил то, что РФ фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.
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