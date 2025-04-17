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Разведчики дважды атаковали дронами бригаду в России, причастную к обстрелу Сум, - источники

Россия, Четверг 17 апреля 2025 14:14
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Разведчики дважды атаковали дронами бригаду в России, причастную к обстрелу Сум, - источники Фото: ГУР дважды атаковало дронами "Литый" бригаду в России, причастную к обстрелу Сум (t.me_zsuwar)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Дроны два дня подряд атакуют расположение 112-й ракетной бригады РФ в Шуе, причастной к обстрелу Сум. Это является спецоперацией украинской разведки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что украинская разведка применила ударные дроны "Лютый" для атаки по позициям россиян. По его словам, операция прошла успешно - все цели поражены.

Удар стал ответом на обстрел Сум в Вербное воскресенье, когда оккупанты снова ударили по городу. В результате атаки больше 30 людей погибли, около 100 были ранены.

Атаки дронов на Шую

Дроны вторые сутки подряд атакуют российскую 112-ю ракетную бригаду в Шуе Ивановской области. Она участвовала в нанесении удара по Сумах 13 апреля.

Шуя находится в 700 км от границы Украины. Но, как говорят аналитики, реальный маршрут полета украинских дронов явно значительно длиннее.

Потому что необходимо обойти мощный район противовоздушной обороны Московской области и поразить цели в так называемом Центральном промышленном районе РФ, наиболее защищенном от воздушных атак и несмотря на это украинские дроны долетают до цели.

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