Заместителю Кличко объявили подозрение, - источники

Заместителю главы КГГА по самоуправляющимся полномочиям Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение. Чиновник является фигурантом антикоррупционных расследований.

Как рассказали источники, Нацполиция и СБУ объявили подозрение Владимиру Прокопиву. По какой статье - собеседники не уточняют, но добавляют, что чиновника подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.

Источники отмечают, что скоро появится подробная информация по делу от правоохранителей.



Фото: Владимиру Прокопиву объявили подозрение (фото от источников РБК-Украина)

Напомним, еще в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей заместителя главы КГГА по самоуправляющимся полномочиям.

Это произошло после расследования журналистов Bihus.Info о ряде недвижимости семьи и друзей чиновника. Сам Прокопов написал заявление об увольнении.

Так, в 2024 году журналисты Bihus.info выяснили, что семья Прокопива за время его пребывания в должности заместителя главы КГГА приобрела значительное количество недвижимости в Киеве, включая квартиры и коммерческие помещения.

По данным расследователей, часть активов была приобретена по стоимости ниже рыночной. Кроме этого, компании, связанные с семьей Прокопива, инвестировали в строительство жилых комплексов, даже во время полномасштабного вторжения.

После расследования Кличко временно отстранил Прокопива от должности и призвал правоохранителей проверить деятельность своего заместителя.