Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Правительство Германии в четверг, 17 апреля, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles - это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, которая вооружена пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

В перечне указано, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.

Помощь Украине от Германии

Напомним, в начале года мы писали, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года.

Также в Германии продолжаются дискуссии о передаче Украине ракет большой дальности Taurus. В частности, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц повторил, что готов одобрить их передачу Украине.

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