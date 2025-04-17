Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине
Правительство Германии в четверг, 17 апреля, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
В перечне указано, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.
Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles - это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, которая вооружена пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.
Техника:
- 3 155-мм САУ "Zuzana";
- 4 машины разминирования WiSENT 1;
- 66 бронемашин MRAP FFG;;
- 3 машины для пограничников;
Дроны:
- 10 надводных дронов Sonobot 5;
- 70 развед-БпЛА Vector;
- 150 ударных дронов HF-1.
БК и оружие:
- ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
- 917 ПТРК RGW 90;
- 3,769 винтовок G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
- 27,000 155-мм артснарядов;
- 38,000 патронов к ЗУ Gepard;
- БК к танкам Leopard 2;
- 1,000 122-мм снарядов.
Прочее:
- 41 наземный радар;
- 2 минных плуга;
- 92 инфракрасных бинокля
- 187 лазерных дальномеров;
- 150,000 турникетов;
- 1,300 спальных мешков;
- 55 подводных скутеров;
- запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.
Помощь Украине от Германии
Напомним, в начале года мы писали, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года.
Также в Германии продолжаются дискуссии о передаче Украине ракет большой дальности Taurus. В частности, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц повторил, что готов одобрить их передачу Украине.
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