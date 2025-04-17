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Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Четверг 17 апреля 2025 16:32
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Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правительство Германии в четверг, 17 апреля, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.

Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles - это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, которая вооружена пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

Техника:

  • 3 155-мм САУ "Zuzana";
  • 4 машины разминирования WiSENT 1;
  • 66 бронемашин MRAP FFG;;
  • 3 машины для пограничников;

Дроны:

  • 10 надводных дронов Sonobot 5;
  • 70 развед-БпЛА Vector;
  • 150 ударных дронов HF-1.

БК и оружие:

  • ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
  • 917 ПТРК RGW 90;
  • 3,769 винтовок G3;
  • 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
  • 27,000 155-мм артснарядов;
  • 38,000 патронов к ЗУ Gepard;
  • БК к танкам Leopard 2;
  • 1,000 122-мм снарядов.

Прочее:

  • 41 наземный радар;
  • 2 минных плуга;
  • 92 инфракрасных бинокля
  • 187 лазерных дальномеров;
  • 150,000 турникетов;
  • 1,300 спальных мешков;
  • 55 подводных скутеров;
  • запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Помощь Украине от Германии

Напомним, в начале года мы писали, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года.

Также в Германии продолжаются дискуссии о передаче Украине ракет большой дальности Taurus. В частности, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц повторил, что готов одобрить их передачу Украине.

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