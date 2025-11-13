Новый этап сотрудничества: Украина и Хорватия вместе будут работать над разминированием территорий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности (№ 4661-IX).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ предусматривает обмен опытом, обучение украинских специалистов, поставки специального оборудования и привлечение хорватских экспертов к работам по разминированию украинских территорий. Как отмечается, ратификация Соглашения укрепляет международное партнерство в сфере гуманитарного разминирования и будет способствовать повышению безопасности населения. Напомним, Верховная Рада приняла этот документ в октябре. В парламенте отмечали, что сотрудничество с Хорватией, страной с большим опытом преодоления минной опасности, поможет Украине быстрее очистить освобожденные территории и защитить граждан от минной угрозы. Стоит напомнить, что ранее Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Страны подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.