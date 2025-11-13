ua en ru
Новый этап сотрудничества: Украина и Хорватия вместе будут работать над разминированием территорий

Четверг 13 ноября 2025 13:44
Новый этап сотрудничества: Украина и Хорватия вместе будут работать над разминированием территорий Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности (№ 4661-IX).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ предусматривает обмен опытом, обучение украинских специалистов, поставки специального оборудования и привлечение хорватских экспертов к работам по разминированию украинских территорий.

Как отмечается, ратификация Соглашения укрепляет международное партнерство в сфере гуманитарного разминирования и будет способствовать повышению безопасности населения.

Напомним, Верховная Рада приняла этот документ в октябре. В парламенте отмечали, что сотрудничество с Хорватией, страной с большим опытом преодоления минной опасности, поможет Украине быстрее очистить освобожденные территории и защитить граждан от минной угрозы.

Стоит напомнить, что ранее Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Страны подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Также мы писали, что Хорватия будет оказывать помощь Украине в рамках коалиции дронов. Страна присоединится к такой инициативе.

"В этом контексте министр Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена присоединиться к инициативе по дронам, возглавляемой Латвией и Великобританией", - уточнили в Хорватии.

Напомним, что Хорватия категорически отказалась отправлять своих военных в Украину.

В частности, президент Хорватии Зоран Миланович считает, что без мирного соглашения и согласия России участие в миссии является "опасным и безответственным".

