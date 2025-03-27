Хорватия не отправит "ни одного солдата" в Украину, - президент

Хорватия категорически отказывается отправлять своих военных в Украину. Ее солдаты не будут участвовать в европейском контингенте военных при любых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Хорватии Зорана Милановича, которое цитирует Le Figaro .

В четверг Миланович вновь заявил, что ни один хорватский военный не ступит на украинскую землю.

"Ни один хорватский солдат не поедет в Украину ни при каких договоренностях - это полностью исключено", - подчеркнул президент.

Его заявление прозвучало на фоне пребывания премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Париже, где обсуждалась возможность европейского военного контингента в рамках будущего мирного соглашения с Россией.

"Я шел на выборы с этой позицией, и это мой долг перед теми, кто доверил мне свой голос", - добавил Миланович.

Le Figaro также отмечает, что Миланович был переизбран в январе этого года. И с тех пор хорватский президент регулярно сталкивается с критикой оппонентов за свои политические взгляды.

Европейские войска в Украине

Напомним, что европейские страны сейчас активно обсуждают вопрос возможной отправки военного контингента после завершения полномасштабной войны в Украине.

В частности еще в начале марта глава британского правительства Кир Стармер заявил о создании "коалиции желающих" с целью собрать страны, которые готовы отправить военных.

Сегодня же, 27 марта, во Франции стартовал очередной саммит в поддержку Украины. Как писало Sky News, в саммите примут участие делегации и лидеры 31 страны. Во время заседания будут обсуждать усиление украинской армии и перспективу развертывания в Украине европейского контингента военных как часть будущего мирного урегулирования войны.