Новый драйвер экономики. Как украинские оборонные технологии будут покорять рынок

Пока США пересматривают роль мирового гаранта безопасности, Европа ищет новых партнеров. Украина может стать ключевым технологическим союзником для ЕС и не только благодаря уникальной практической экспертизе своего ОПК.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.
Главное:
ОПК как новый драйвер: отечественный оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал стать одним из факторов роста экономики
Глобальный спрос: проверенные на поле боя украинские боевые технологии уже вызывают интерес на Ближнем Востоке
Роль в безопасности Европы: Украина может стать ключевым технологическим партнером ЕС в развитии новой архитектуры безопасности
Зарождающийся драйвер: доля ОПК в промышленности пока остается скромной; дальнейший рост зависит от инвестиций.
Именно ОПК может стать одним из новых структурных драйверов отечественной экономики, считает Александр Мартыненко.
"Уже есть первые признаки того, что эти технологии начинают пользоваться спросом в других странах. Сначала - на Ближнем Востоке, а потом, я думаю, пойдут и страны ЕС", - отметил аналитик.
Толчком для международного интереса к украинской оборонной продукции стали сразу несколько факторов:
"Европейскому Союзу сейчас нужно выстраивать систему безопасности после того, как США объявили намерение отказаться от гарантий безопасности. Вот здесь Украина может играть довольно значительную роль", - считает Мартыненко.
Для ЕС, который срочно наращивает оборонные расходы, Украина - это не только сосед, нуждающийся в поддержке, но и потенциальный технологический партнер с уникальной практической экспертизой.
Впрочем, аналитик ICU призывает не переоценивать текущий масштаб сектора. Несмотря на динамичное развитие, доля ОПК в структуре промышленного производства и ВВП Украины остается пока скромной.
"Мне кажется, это, скорее, рождающийся драйвер. Он уже играет роль в экономике - это безусловно. Но доля ОПК в структуре промышленного производства и в ВВП пока довольно скромная", - подчеркнул Мартыненко.
Ключевым вопросом остается постоянство инвестиций. Если вложения - как отечественные, так и со стороны международных партнеров - будут продолжаться, роль сектора в экономике будет расти. При благоприятном сценарии ОПК может превратиться в полноценную экспортную отрасль с системным влиянием на ВВП.
Говоря о месте Украины в деглобализированном мире, Мартыненко очерчивает два столпа, на которые будет опираться экономика страны:
Сочетание этих двух направлений, по мнению аналитика, дает Украине реальный шанс найти собственное место в новом экономическом порядке, формирующемся после эпохи глобализации.