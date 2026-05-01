Новий драйвер економіки. Як українські оборонні технології підкорюватимуть ринок

Поки США переглядають роль світового гаранта безпеки, Європа шукає нових партнерів. Україна може стати ключовим технологічним союзником для ЄС і не тільки завдяки унікальній практичній експертизі свого ОПК.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.
Головне:
ОПК як новий драйвер: вітчизняний оборонно-промисловий комплекс має потенціал стати одним із чинників зростання економіки
Глобальний попит: перевірені на полі бою українські бойові технології вже викликають інтерес на Близькому Сході
Роль у безпеці Європи: Україна може стати ключовим технологічним партнером ЄС в розбудові нової архітектури безпеки
Драйвер, що народжується: частка ОПК у промисловості поки залишається скромною; подальше зростання залежить від інвестицій.
Саме ОПК може стати одним із нових структурних драйверів вітчизняної економіки, вважає Олександр Мартиненко.
"Вже є перші ознаки того, що ці технології починають користуватися попитом в інших країнах. Спершу – на Близькому Сході, а потім, я думаю, підуть і країни ЄС", – зазначив аналітик.
Поштовхом для міжнародного інтересу до української оборонної продукції стали одразу кілька чинників:
"Європейському Союзу зараз потрібно вибудовувати систему безпеки після того, як США оголосили намір відмовитися від гарантій безпеки. Ось тут Україна може відігравати доволі значну роль", – вважає Мартиненко.
Для ЄС, який терміново нарощує оборонні витрати, Україна – це не лише сусід, що потребує підтримки, а й потенційний технологічний партнер із унікальною практичною експертизою.
Утім, аналітик ICU закликає не переоцінювати поточний масштаб сектору. Попри динамічний розвиток, частка ОПК у структурі промислового виробництва та ВВП України залишається поки що скромною.
"Мені здається, це, швидше, драйвер, що народжується. Він вже відіграє роль в економіці – це безумовно. Але частка ОПК у структурі промислового виробництва і у ВВП поки що доволі скромна", – підкреслив Мартиненко.
Ключовим питанням залишається сталість інвестицій. Якщо вкладення – як вітчизняні, так і з боку міжнародних партнерів – продовжуватимуться, роль сектору в економіці зростатиме. За сприятливого сценарію ОПК може перетворитися на повноцінну експортну галузь із системним впливом на ВВП.
Говорячи про місце України в деглобалізованому світі, Мартиненко окреслює два стовпи, на які спиратиметься економіка країни:
Поєднання цих двох напрямків, на думку аналітика, дає Україні реальний шанс знайти власне місце в новому економічному порядку, що формується після епохи глобалізації.