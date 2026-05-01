Новий драйвер економіки. Як українські оборонні технології підкорюватимуть ринок

Головне: ОПК як новий драйвер: вітчизняний оборонно-промисловий комплекс має потенціал стати одним із чинників зростання економіки Глобальний попит: перевірені на полі бою українські бойові технології вже викликають інтерес на Близькому Сході Роль у безпеці Європи: Україна може стати ключовим технологічним партнером ЄС в розбудові нової архітектури безпеки Драйвер, що народжується: частка ОПК у промисловості поки залишається скромною; подальше зростання залежить від інвестицій.

Саме ОПК може стати одним із нових структурних драйверів вітчизняної економіки, вважає Олександр Мартиненко.

"Вже є перші ознаки того, що ці технології починають користуватися попитом в інших країнах. Спершу – на Близькому Сході, а потім, я думаю, підуть і країни ЄС", – зазначив аналітик.

Поштовхом для міжнародного інтересу до української оборонної продукції стали одразу кілька чинників:

По-перше, бойова ефективність українських розробок отримала широке висвітлення на тлі повномасштабної війни.

відмова США від ролі гаранта світової безпеки змусила Європу переосмислити власну оборонну архітектуру.

"Європейському Союзу зараз потрібно вибудовувати систему безпеки після того, як США оголосили намір відмовитися від гарантій безпеки. Ось тут Україна може відігравати доволі значну роль", – вважає Мартиненко.

Для ЄС, який терміново нарощує оборонні витрати, Україна – це не лише сусід, що потребує підтримки, а й потенційний технологічний партнер із унікальною практичною експертизою.

Утім, аналітик ICU закликає не переоцінювати поточний масштаб сектору. Попри динамічний розвиток, частка ОПК у структурі промислового виробництва та ВВП України залишається поки що скромною.

"Мені здається, це, швидше, драйвер, що народжується. Він вже відіграє роль в економіці – це безумовно. Але частка ОПК у структурі промислового виробництва і у ВВП поки що доволі скромна", – підкреслив Мартиненко.

Ключовим питанням залишається сталість інвестицій. Якщо вкладення – як вітчизняні, так і з боку міжнародних партнерів – продовжуватимуться, роль сектору в економіці зростатиме. За сприятливого сценарію ОПК може перетворитися на повноцінну експортну галузь із системним впливом на ВВП.

Говорячи про місце України в деглобалізованому світі, Мартиненко окреслює два стовпи, на які спиратиметься економіка країни:

Перший – традиційний: Україна зберігає роль одного з ключових світових постачальників агропромислової продукції.

Другий – новий: оборонні технології, народжені в умовах реальних бойових дій і вже апробовані на полі бою.

Поєднання цих двох напрямків, на думку аналітика, дає Україні реальний шанс знайти власне місце в новому економічному порядку, що формується після епохи глобалізації.