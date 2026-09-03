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Новый чип Apple впервые показали изнутри: что ждет следующие модели iPhone

12:13 03.09.2026 Чт
2 мин
Раскрыта архитектура процессора для iPhone 18 Pro
aimg Ольга Завада
Новый чип Apple впервые показали изнутри: что ждет следующие модели iPhone Слито фото чипа Apple A20 Pro (фото: Pexels)
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В сети впервые показали первое подробное изображение нового чипа Apple A20 Pro, который может дебютировать вместе со следующими iPhone. Утечка раскрывает изменения в архитектуре и намекает на заметный прирост графической мощности.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Weibo.

Рекордный видеоускоритель и мощность ядер

Согласно маркировке на снимке кристалла, процессор A20 Pro получит 7 графических ядер.

Это делает его самым большим видеоускорителем, который Apple когда-либо интегрировала в мобильные чипы, по сравнению с 6 ядрами в A19 Pro.

Технические обозреватели полагают, что такой шаг необходим компании для сохранения конкурентоспособности на фоне роста производительности решений для Android.

Центральный процессор сохранит шестиядерную структуру, а именно:

Производительность: два высокоэффективных ядра делят между собой 16 МБ кэш-памяти L2, что соответствует показателям предыдущего поколения.

Энергоэффективность: четыре энергоэффективных ядра получили увеличенный кэш L2 объемом 8 МБ - это на 2 МБ больше, чем в чипе A19 Pro.

Новый чип Apple впервые показали изнутри: что ждет следующие модели iPhone

Микросхема нового чипа (скриншот: Weibo)

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Чего ждать в ближайшее время?

Схема кристалла подтверждает слухи об изменении компоновки чипа. Модули оперативной памяти теперь расположены рядом с процессором, а не поверх него.

Вместо перехода на LPDDR6, Apple сохранила стандарт LPDDR5X, но расширила шину памяти до 96 битов.

Изображение не содержит меток нейронного процессора (NPU) или блока обработки изображений (ISP).

Однако эксперты предполагают возможное удвоение размеров NPU по аналогии с процессором Apple M6 - это объясняет смещение центрального процессора на кристалле.

Ожидается, что процессор A20 Pro дебютирует в смартфонах iPhone 18 Pro и первом гибком iPhone, анонс которых запланирован на 9 сентября.

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