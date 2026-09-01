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Тим Кук передает штурвал Apple: новый CEO получил компанию в разгар ИИ-гонки

10:23 01.09.2026 Вт
5 мин
Как отставка Кука сменит будущее бренда?
aimg Ольга Завада
Тим Кук передает штурвал Apple: новый CEO получил компанию в разгар ИИ-гонки Джон Тернус принимает управление Apple на фоне кадрового кризиса (фото: Getty Images)
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У Apple начинается новая эпоха: Тим Кук покидает пост CEO после 15 лет руководства компанией. Его преемником станет Джон Тернус, которому придется вести корпорацию из-за кадровых перемен и жесткой ИИ-гонки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на аналитику Марка Гурмана для Bloomberg.

Завершение 15-летней эпохи: Тим Кук покидает пост СЕО

31 августа Тим Кук опубликовал обращение к сотрудникам, объявив, что 1 сентября станет его последним днем в должности генерального директора. Кук возглавил Apple в августе 2011 года, сменив основателя компании Стива Джобса.

За 15 лет под его руководством корпорация существенно расширила портфель продуктов и сервисов:

  • Apple Watch, AirPods,
  • HomePod,
  • гарнитуру Vision Pro,
  • цифровые платформы Apple Music и Apple TV

Кук покидает пост СЕО в период, когда компания регулярно отчитывается о рекордных квартальных доходах и сохраняет высокую финансовую стабильность.

Со всем тем, Кук полностью не покидает Apple. Он вступит в должность исполнительного председателя совета директоров (Executive Chairman).

На новой позиции он сосредоточится на взаимодействии с политиками и правительственными структурами по всему миру, в частности, сохранит прямые контакты с президентом США Дональдом Трампом и правительством Китая.

В своем прощальном письме к команде Кук поблагодарил сотрудников за работу, отметив важность корпоративной культуры.

"Это место - доказательство того, что культура побеждает все. Мы разделяем убеждение, что созданное нами имеет значение, и что мы имеем как возможность, так и ответственность оставить этот мир лучше, чем мы его нашли", - отметил Кук.

"...меняется моя должность, но любовь к сообществу Apple не изменится никогда. Спасибо за то, что вы являетесь постоянным источником вдохновения", - обратился Кук к пользователям Х.

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Джон Тернус: почему Apple выбирает аппаратный вектор

Новым СЕО Apple становится Джон Тернус, проработавший в компании более 25 лет и до последнего времени занимавший должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии (Hardware Engineering). Он станет третьим генеральным директором компании с 1997 года после Стива Джобса и Тима Кука.

Назначение специалиста по железу сигнализирует о стремлении Apple усилить фокус на производительной инженерии и исполнении продуктов. Под непосредственным руководством Тернуса компания выпустила ряд последних новинок:

  • ультратонкий iPhone Air;
  • бюджетный ноутбук MacBook Neo;
  • наушники AirPods с функциями контроля слуха;
  • обновлены компьютеры Mac mini и Mac Studio, ранний релиз которых в 2026 году был продиктован растущим спросом на аппаратные мощности для корпоративного искусственного интеллекта.

"Я чувствую огромное облегчение, передавая штурвал кому-то настолько блестящему, замечательному и способному, как Джон. Мало кто понимает, что нужно для создания продуктов, изменяющих мир, так, как это понимает Джон", - написал Кук о Тернусе.

Тим Кук передает штурвал Apple: новый CEO получил компанию в разгар ИИ-гонкиДжон Тернус (фото: Apple)

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Неизбежный кризис топ-менеджмента: вызовы для нового СЕО

Тернус берет на себя управление в момент, сложный для внутренней структуры. В отличие от Кука, который в 2011 году опирался на стабильную команду менеджеров среднего звена, новый СЕО предстанет перед необходимостью полностью заменить ключевое руководящее звено.

Большинство нынешних вице-президентов Apple работают в компании десятилетиями, приближаются к пенсионному возрасту (60+ лет) и готовятся к отставке. Тернусу придется искать замену ключевым фигурам:

Джонни Сруджи - старший вице-президент по аппаратным технологиям, который создал подразделение Apple Silicon и руководил переходом с процессоров Intel. В настоящее время компания готовит релизы чипов M5 Ultra, M6, а также линейки M7, M7 Pro и M7 Max на следующий год.

Дирдр О'Брайен - работает в Apple с 1988 года, возглавляет розничную сеть (Retail) и HR-департамент. Обладает колоссальным институциональным опытом.

Лука Маэстри - бывший финансовый директор, который сейчас занимает должность вице-президента по корпоративным сервисам, помогая новому CFO Кевану Пареху. Ожидается его окончательный выход из компании.

Грег Джозвик - руководитель маркетингового отдела, работающий в Apple с 1986 года. Взамен ему и его заместителю Бобу Борчерсу рассматривают кандидатуры Лилиан Ринкон (глава маркетинга ИИ-направления) и Каенн Дренс (многолетняя руководительница маркетинга iPhone).

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Первый экзамен: презентация 9 сентября

Джон Тернус возглавляет компанию в момент, когда Apple должна адаптировать свой огромный парк устройств и сервисный бизнес к требованиям эпохи искусственного интеллекта.

Первая публичная проверка для нового руководителя состоится уже через 8 дней после вступления в должность.

9 сентября состоится традиционная осенняя презентация Apple. На этом мероприятии ожидается дебют линейки iPhone 18 Pro, а также анонс первого гибкого смартфона компании iPhone Ultra.

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