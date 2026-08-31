ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple переводит Mac и iPad на OLED: какие популярные устройства обновят первыми

13:16 31.08.2026 Пн
3 мин
Для некоторых моделей приготовили технические нюансы
aimg Ольга Завада
Apple переводит Mac и iPad на OLED: какие популярные устройства обновят первыми iPad mini и Mac ждет серьезный апгрейд (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple планирует перевести пять своих популярных устройств из линеек Mac и iPad на современную технологию OLED. Обновление гаджетов будет происходить поэтапно в период с конца 2026 по 2029 год.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет DigiTimes.

График обновления дисплеев

В настоящее время OLED-панели уже используются в

  • iPhone,
  • Apple Watch,
  • iPad Pro.

Остальные устройства линейки оборудованы LCD-экранами, за исключением MacBook Pro, который оснащен матрицей mini-LED.

По данным источников, масштабный график перехода на новые матрицы выглядит следующим образом:

iPad mini станет первым в очереди обновлений в конце 2026 года.

MacBook Pro получит новые экраны в начале 2027 года.

Базовый iPad перейдет на новую технологию в 2027 году.

iMac и MacBook Air обновятся в период между 2028 и 2029 годами.

Использование органических светодиодов позволит пользователям получить более точную цветопередачу, повышенную контрастность и настоящий глубокий черный цвет благодаря пикселям с индивидуальной подсветкой.

Читайте больше: Apple Pencil для складывающегося iPhone уже существует: что может сорвать его релиз

Нюансы iPad mini

Хотя слухи об OLED-экране в планшете iPad mini ходят давно, технология панели будет отличаться от установленной в iPad Pro. В мини-версии разработчики применят однослойную панель LTPS, тогда как Pro-модель использует двухслойную LTPO.

Это означает, что флагманский iPad Pro будет сохранять лучшую контрастность, углы обзора, время отклика и пиковую яркость.

Пока неизвестно, получит ли новый iPad mini поддержку частоты обновления 120 Гц ProMotion или сохранит 60 Гц.

За производительность планшета будет отвечать чип A19 Pro, используемый в iPhone 17 Pro и iPhone Air, хотя источники не исключают использование процессора A20 Pro.

Больше интересного: ChatGPT получил доступ к частным чатам на Mac: в чем опасность

Что ждет MacBook Pro и другие модели?

Новый MacBook Pro с OLED-дисплеем получит панель восьмого поколения. Ожидается, что ноутбук будет поддерживать сенсорный ввод и модуль 5G.

Официальный анонс iPad mini и MacBook Pro может пройти уже в октябре. При этом первые OLED-ноутбуки серии Pro могут выйти с процессорами M5 серии вместо ожидаемого чипа M6.

Внедрение новой технологии дисплеев в моделях iPad Air, iMac и MacBook Air может сопровождаться их полным апгрейдом. Так, благодаря OLED-панели iPad Air имеет шансы стать самым тонким и легким планшетом в линейке.

Компьютер iMac сохраняет свой дизайн с 2021 года, поэтому к моменту релиза модели с OLED в 2028-2029 годах его внешний вид не будет меняться не менее семи лет.

Новый MacBook Air также может получить редизайн, унаследующий черты флагманских Pro-моделей.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MacBook Apple iPad Гаджеты
Новости
Под Киевом горят склады после вражеского удара
Под Киевом горят склады после вражеского удара
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?