iOS 27 уже на подходе: что изменится на миллионах iPhone после обновления
Apple готовится выпустить iOS 27 для миллионов iPhone. Масштабное обновление с новыми функциями может стать доступным сразу после осенней презентации Купертино.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacWorld.
Новый этап для Siri и интеграция Apple Intelligence
Ключевым обновлением системы станет искусственный интеллект Siri AI на основе алгоритмов Apple Intelligence.
Голосовой ассистент научился
- поддерживать естественный диалог,
- вести контекст беседы,
- анализировать содержимое экрана,
- использовать данные из внутренних приложений.
Да, Siri сможет найти детали билетов в старых письмах, через камеру ответить на вопросы о предмете перед пользователем.
Изменения также коснулись стандартных программ:
Safari: автоматически группирует вкладки по темам, отслеживает изменения цен на сайтах и создает расширения на основе текстового описания.
"Фотографии" получили ИИ-инструменты Spatial Reframing (изменение композиции) и Extend (дорисовка кадров за его пределами), а также улучшенное извлечение лишних объектов.
"Пароли": система может самостоятельно переходить на сайты и менять слабые или сломанные пароли.
"Команды" (Shortcuts): пользователи могут описывать нужную автоматизацию словами, а искусственный интеллект самостоятельно собирает соответствующий сценарий действий.
Примечательно, что расширенные функции Siri AI и Apple Intelligence требуют современного аппаратного обеспечения - поддержка доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 16 и более новых моделях.
В первую очередь ассистент будет работать только на английском языке и будет недоступным пользователям в странах ЕС и Китае из-за регуляторных ограничений.
Удобные мелочи, родительский контроль и оптимизация
Помимо разумных функций, Apple добавила множество полезных рутинных улучшений.
В настройках звука наконец-то разделили громкость рингтона и будильника, а над клавиатурой появилась кнопка для быстрого вставки текста или изображений из буфера обмена.
Приложения "Здоровье", "Погода" и "Музыка" научились полноценно работать в альбомной ориентации, что считают подготовкой интерфейса к будущему гибкому iPhone.
Отдельное внимание было уделено безопасности детей:
Запрос на просмотр (Ask to Browse): ребенок должен попросить разрешение родителей через "Сообщения" перед открытием нового сайта.
Безопасность общения: алгоритмы заблокируют распознанное насильственное содержимое или обнаженные изображения в сообщениях и FaceTime.
Гибкие лимиты: родители могут устанавливать временные ограничения на отдельные категории приложений (игры, соцсети) в зависимости от дня недели.
Для владельцев старых устройств главной новостью станет совместимость: iOS 27 поддерживают все смартфоны, начиная от iPhone 11 и iPhone SE (2-го поколения).
Благодаря оптимизации внутренних системных процессов обновление ускорит запуск приложений до 30 процентов, работу фотогалереи - до 70 процентов, а передачу файлов через AirDrop - до 80 процентов