iOS 27 уже на подходе: что изменится на миллионах iPhone после обновления

Apple готовится выпустить iOS 27 для миллионов iPhone. Масштабное обновление с новыми функциями может стать доступным сразу после осенней презентации Купертино.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacWorld .

Новый этап для Siri и интеграция Apple Intelligence

Ключевым обновлением системы станет искусственный интеллект Siri AI на основе алгоритмов Apple Intelligence.

Голосовой ассистент научился

поддерживать естественный диалог,

вести контекст беседы,

анализировать содержимое экрана,

использовать данные из внутренних приложений.

Да, Siri сможет найти детали билетов в старых письмах, через камеру ответить на вопросы о предмете перед пользователем.

Изменения также коснулись стандартных программ:

Safari: автоматически группирует вкладки по темам, отслеживает изменения цен на сайтах и создает расширения на основе текстового описания.

"Фотографии" получили ИИ-инструменты Spatial Reframing (изменение композиции) и Extend (дорисовка кадров за его пределами), а также улучшенное извлечение лишних объектов.

"Пароли": система может самостоятельно переходить на сайты и менять слабые или сломанные пароли.

"Команды" (Shortcuts): пользователи могут описывать нужную автоматизацию словами, а искусственный интеллект самостоятельно собирает соответствующий сценарий действий.

Примечательно, что расширенные функции Siri AI и Apple Intelligence требуют современного аппаратного обеспечения - поддержка доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 16 и более новых моделях.

В первую очередь ассистент будет работать только на английском языке и будет недоступным пользователям в странах ЕС и Китае из-за регуляторных ограничений.

Удобные мелочи, родительский контроль и оптимизация

Помимо разумных функций, Apple добавила множество полезных рутинных улучшений.

В настройках звука наконец-то разделили громкость рингтона и будильника, а над клавиатурой появилась кнопка для быстрого вставки текста или изображений из буфера обмена.

Приложения "Здоровье", "Погода" и "Музыка" научились полноценно работать в альбомной ориентации, что считают подготовкой интерфейса к будущему гибкому iPhone.

Отдельное внимание было уделено безопасности детей:

Запрос на просмотр (Ask to Browse): ребенок должен попросить разрешение родителей через "Сообщения" перед открытием нового сайта.

Безопасность общения: алгоритмы заблокируют распознанное насильственное содержимое или обнаженные изображения в сообщениях и FaceTime.

Гибкие лимиты: родители могут устанавливать временные ограничения на отдельные категории приложений (игры, соцсети) в зависимости от дня недели.

Для владельцев старых устройств главной новостью станет совместимость: iOS 27 поддерживают все смартфоны, начиная от iPhone 11 и iPhone SE (2-го поколения).

Благодаря оптимизации внутренних системных процессов обновление ускорит запуск приложений до 30 процентов, работу фотогалереи - до 70 процентов, а передачу файлов через AirDrop - до 80 процентов