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Новий чип Apple вперше показали зсередини: що чекає на наступні iPhone

12:13 03.09.2026 Чт
2 хв
Розкрито архітектуру процесора для iPhone 18 Pro
aimg Ольга Завада
Новий чип Apple вперше показали зсередини: що чекає на наступні iPhone Злито фото чипа Apple A20 Pro (фото: Pexels)
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У мережі вперше показали перше детальне зображення нового чипа Apple A20 Pro, який може дебютувати разом із наступними iPhone. Витік розкриває зміни в архітектурі та натякає на помітний приріст графічної потужності.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Weibo.

Рекордний відеоприскорювач та потужність ядер

Згідно з маркуванням на знімку кристала, процесор A20 Pro отримає 7 графічних ядер.

Це робить його найбільшим відеоприскорювачем, який Apple коли-небудь інтегрувала в мобільні чипи, порівняно з 6 ядрами в A19 Pro.

Технічні оглядачі вважають, що такий крок необхідний компанії для збереження конкурентоспроможності на тлі зростання продуктивності рішень для Android.

Центральний процесор збереже шестиядерну структуру, а саме:

Продуктивність: два високоефективні ядра ділять між собою 16 МБ кеш-пам'яті L2, що відповідає показникам попереднього покоління.

Енергоефективність: чотири енергоефективні ядра отримали збільшений кеш L2 обсягом 8 МБ - це на 2 МБ більше, ніж у чипі A19 Pro.

Новий чип Apple вперше показали зсередини: що чекає на наступні iPhone

Мікросхема нового чипа (скриншот: Weibo)

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Чого чекати найближчим часом?

Схема кристала підтверджує чутки про зміну компонування чипа. Модулі оперативної пам'яті тепер розміщені поруч із процесором, а не поверх нього.

Замість переходу на LPDDR6 Apple зберегла стандарт LPDDR5X, але розширила шину пам'яті до 96 бітів.

Зображення не містить позначок нейронного процесора (NPU) чи блоку обробки зображень (ISP).

Однак експерти припускають можливе подвоєння розмірів NPU за аналогією з процесором Apple M6 - це пояснює зміщення центрального процесора на кристалі.

Очікується, що процесор A20 Pro дебютує в смартфонах iPhone 18 Pro та першому гнучкому iPhone, анонс яких заплановано на 9 вересня.

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