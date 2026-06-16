Новые пробки? В Киеве на две недели ограничивают движение по важному бульвару (схема)

В Киеве частично ограничивают движение по бульвару Верховной Рады. Изменения для водителей в Днепровском районе запланированы с 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное: Где будут ограничения : в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады (от проспекта Мира до улицы Строителей).

: в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады (от проспекта Мира до улицы Строителей). Причина : специалисты Днепровского ДЭУ будут проводить плановые дорожные работы.

: специалисты Днепровского ДЭУ будут проводить плановые дорожные работы. Сроки : ограничения стартуют в среду, 17 июня, и продлятся до 1 июля.

: ограничения стартуют в среду, 17 июня, и продлятся до 1 июля. График: дорожники будут работать поэтапно каждый день с 8:00 до 20:00, поэтому водителям советуют заранее планировать объезд.

До какого числа будут действовать ограничения

В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по бульвару Верховной Рады в Днепровском районе столицы будут частично ограничивать в течение двух недель:

со среды, 17 июня;

по среду, 1 июля.

При этом отмечается, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить.

В какие часы планируются изменения для водителей

В течение вышеуказанного периода специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района будут проводить дорожные работы:

с 8 часов утра;

до 20 часов вечера.

На каком участке бульвара запланирован ремонт

Жителям и гостям столицы объяснили, что специалисты Днепровского ДЭУ будут проводить работы поэтапно на участке:

от проспекта Мира;

до улицы Строителей.

Где именно на бульваре Верховной Рады ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что в целом бульвар Верховной Рады расположен в Днепровском и Деснянском районах Киева (речь идет о местности под названием "Соцгород").

Он пролегает:

от улицы Вифлеемской;

до улицы Гната Хоткевича.

Бульвар Верховной Рады, от улицы Строителей (фото: uk.wikipedia.org/Artemco)

К бульвару примыкают: проспект Мира, улицы Георгия Тороповского, Строителей, Сергея Набоки, Дмитрия Багалия, Александра Лазаревского, Юрия Поправки, а также проспект Леонида Каденюка.

От улицы Евгения Сверстюка бульвар отделен железнодорожными путями.