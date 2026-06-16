Новые пробки? В Киеве на две недели ограничивают движение по важному бульвару (схема)
В Киеве частично ограничивают движение по бульвару Верховной Рады. Изменения для водителей в Днепровском районе запланированы с 17 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Где будут ограничения: в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады (от проспекта Мира до улицы Строителей).
- Причина: специалисты Днепровского ДЭУ будут проводить плановые дорожные работы.
- Сроки: ограничения стартуют в среду, 17 июня, и продлятся до 1 июля.
- График: дорожники будут работать поэтапно каждый день с 8:00 до 20:00, поэтому водителям советуют заранее планировать объезд.
До какого числа будут действовать ограничения
В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по бульвару Верховной Рады в Днепровском районе столицы будут частично ограничивать в течение двух недель:
- со среды, 17 июня;
- по среду, 1 июля.
При этом отмечается, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить.
В какие часы планируются изменения для водителей
В течение вышеуказанного периода специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района будут проводить дорожные работы:
- с 8 часов утра;
- до 20 часов вечера.
На каком участке бульвара запланирован ремонт
Жителям и гостям столицы объяснили, что специалисты Днепровского ДЭУ будут проводить работы поэтапно на участке:
- от проспекта Мира;
- до улицы Строителей.
Где именно на бульваре Верховной Рады ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)
В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Стоит отметить, что в целом бульвар Верховной Рады расположен в Днепровском и Деснянском районах Киева (речь идет о местности под названием "Соцгород").
Он пролегает:
- от улицы Вифлеемской;
- до улицы Гната Хоткевича.
Бульвар Верховной Рады, от улицы Строителей (фото: uk.wikipedia.org/Artemco)
К бульвару примыкают: проспект Мира, улицы Георгия Тороповского, Строителей, Сергея Набоки, Дмитрия Багалия, Александра Лазаревского, Юрия Поправки, а также проспект Леонида Каденюка.
От улицы Евгения Сверстюка бульвар отделен железнодорожными путями.
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