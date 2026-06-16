Нові затори? У Києві на два тижні обмежують рух важливим бульваром (схема)
У Києві частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Зміни для водіїв у Дніпровському районі заплановані з 17 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Де будуть обмеження: у Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради (від проспекту Миру до вулиці Будівельників).
- Причина: фахівці Дніпровського ШЕУ проводитимуть планові дорожні роботи.
- Терміни: обмеження стартують у середу, 17 червня, і триватимуть до 1 липня.
- Графік: шляховики працюватимуть поетапно щодня з 8:00 до 20:00, тож водіям радять заздалегідь планувати об'їзд.
До якого числа будуть діяти обмеження
У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці частково обмежуватимуть впродовж двох тижнів:
- з середи, 17 червня;
- до середи, 1 липня.
Зазначається водночас, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.
В які години плануються зміни для водіїв
Впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Дніпровського району будуть проводити дорожні роботи:
- з 8 години ранку;
- до 20 години вечора.
На якій ділянці бульвару запланували ремонт
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що спеціалісти Дніпровського ШЕУ будуть проводити роботи поетапно на ділянці:
- від проспекту Миру;
- до вулиці Будівельників.
Де саме на бульварі Верховної Ради обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Варто зауважити, що в цілому бульвар Верховної Ради розташований у Дніпровському та Деснянському районах Києва (йдеться про місцевість під назвою "Соцмісто").
Він пролягає:
- від вулиці Вифлеємської;
- до вулиці Гната Хоткевича.
Бульвар Верховної Ради, від вулиці Будівельників (фото: uk.wikipedia.org/Artemco)
Прилучаються до бульвару: проспект Миру, вулиці Георгія Тороповського, Будівельників, Сергія Набоки, Дмитра Багалія, Олександра Лазаревського, Юрія Поправки, а також проспект Леоніда Каденюка.
Від вулиці Євгена Сверстюка бульвар відокремлений залізничною колією.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
Крім того, ми пояснювали, що (за інформацією патрульних) в машині повинен мати кожен водій.
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