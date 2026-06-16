ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Нові затори? У Києві на два тижні обмежують рух важливим бульваром (схема)

18:48 16.06.2026 Вт
2 хв
Яку ділянку водіям найближчим часом краще оминати?
aimg Ірина Костенко
Нові затори? У Києві на два тижні обмежують рух важливим бульваром (схема) Планувати свій маршрут водіям краще заздалегідь (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Зміни для водіїв у Дніпровському районі заплановані з 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Де будуть обмеження: у Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради (від проспекту Миру до вулиці Будівельників).
  • Причина: фахівці Дніпровського ШЕУ проводитимуть планові дорожні роботи.
  • Терміни: обмеження стартують у середу, 17 червня, і триватимуть до 1 липня.
  • Графік: шляховики працюватимуть поетапно щодня з 8:00 до 20:00, тож водіям радять заздалегідь планувати об'їзд.

До якого числа будуть діяти обмеження

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці частково обмежуватимуть впродовж двох тижнів:

  • з середи, 17 червня;
  • до середи, 1 липня.

Зазначається водночас, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

Читайте також: Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців: як проїхати (схема)

В які години плануються зміни для водіїв

Впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Дніпровського району будуть проводити дорожні роботи:

  • з 8 години ранку;
  • до 20 години вечора.

На якій ділянці бульвару запланували ремонт

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що спеціалісти Дніпровського ШЕУ будуть проводити роботи поетапно на ділянці:

  • від проспекту Миру;
  • до вулиці Будівельників.

Нові затори? У Києві на два тижні обмежують рух важливим бульваром (схема)Де саме на бульварі Верховної Ради обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зауважити, що в цілому бульвар Верховної Ради розташований у Дніпровському та Деснянському районах Києва (йдеться про місцевість під назвою "Соцмісто").

Він пролягає:

  • від вулиці Вифлеємської;
  • до вулиці Гната Хоткевича.

Нові затори? У Києві на два тижні обмежують рух важливим бульваром (схема)Бульвар Верховної Ради, від вулиці Будівельників (фото: uk.wikipedia.org/Artemco)

Прилучаються до бульвару: проспект Миру, вулиці Георгія Тороповського, Будівельників, Сергія Набоки, Дмитра Багалія, Олександра Лазаревського, Юрія Поправки, а також проспект Леоніда Каденюка.

Від вулиці Євгена Сверстюка бульвар відокремлений залізничною колією.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

Крім того, ми пояснювали, що (за інформацією патрульних) в машині повинен мати кожен водій.

Читайте також, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Інфраструктура Автомобільний рух Поради водіям Водіння
Новини
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt