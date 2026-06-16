Нові затори? У Києві на два тижні обмежують рух важливим бульваром (схема)

У Києві частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Зміни для водіїв у Дніпровському районі заплановані з 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: Де будуть обмеження : у Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради (від проспекту Миру до вулиці Будівельників).

: у Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради (від проспекту Миру до вулиці Будівельників). Причина : фахівці Дніпровського ШЕУ проводитимуть планові дорожні роботи.

: фахівці Дніпровського ШЕУ проводитимуть планові дорожні роботи. Терміни : обмеження стартують у середу, 17 червня, і триватимуть до 1 липня.

: обмеження стартують у середу, 17 червня, і триватимуть до 1 липня. Графік: шляховики працюватимуть поетапно щодня з 8:00 до 20:00, тож водіям радять заздалегідь планувати об'їзд.

До якого числа будуть діяти обмеження

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці частково обмежуватимуть впродовж двох тижнів:

з середи, 17 червня;

до середи, 1 липня.

Зазначається водночас, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

В які години плануються зміни для водіїв

Впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Дніпровського району будуть проводити дорожні роботи:

з 8 години ранку;

до 20 години вечора.

На якій ділянці бульвару запланували ремонт

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що спеціалісти Дніпровського ШЕУ будуть проводити роботи поетапно на ділянці:

від проспекту Миру;

до вулиці Будівельників.

Де саме на бульварі Верховної Ради обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації:

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зауважити, що в цілому бульвар Верховної Ради розташований у Дніпровському та Деснянському районах Києва (йдеться про місцевість під назвою "Соцмісто").

Він пролягає:

від вулиці Вифлеємської;

до вулиці Гната Хоткевича.

Бульвар Верховної Ради, від вулиці Будівельників (фото: uk.wikipedia.org/Artemco)

Прилучаються до бульвару: проспект Миру, вулиці Георгія Тороповського, Будівельників, Сергія Набоки, Дмитра Багалія, Олександра Лазаревського, Юрія Поправки, а також проспект Леоніда Каденюка.

Від вулиці Євгена Сверстюка бульвар відокремлений залізничною колією.