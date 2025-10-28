Новые уроки? МОН объяснило, кто и как начал учить школьников в Украине энергоэффективности
С нового учебного года в образовательный процесс Украины была введена тема энергоэффективности. В некоторых школах ее уже преподают. Других учителей приглашают присоединиться к проекту МОН и интегрировать эту важную тему в свои предметы.
О каком проекте МОН Украины идет речь
Украинцам рассказали, что введение в школах темы энергоэффективности в текущем учебном году реализуется в рамках проекта Министерства образования и науки - "Уроки энергоэффективности".
Его цель - сформировать у учеников:
- привычки энергосбережения;
- практические навыки рационального потребления энергоресурсов.
"Это особенно важно на фоне энергетических вызовов и агрессии России", - подчеркнули в МОН.
Отмечается, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы по внедрению темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN (который реализуется в сотрудничестве МОН Украины совместно со Всеукраинской благотворительной организацией "Институт местного развития" (ВБО "ИМР") при поддержке Всемирного банка).
Кто и как может ввести такую тему в школе
В МОН сообщили, что по состоянию на сейчас уже более 2 000 педагогов:
- прошли специальное обучение;
- передают школьникам практические навыки рационального использования энергии.
Уточняется, что учителя могут внедрять тему энергоэффективности в отраслевые дисциплины 4-11 классов.
Согласно информации министерства, такая интеграция не предусматривает создание дополнительной нагрузки и предлагает материалы для соответствующих тем программ (чтобы их актуализировать).
Такая интеграция рекомендована, в частности, для модельных учебных программ:
- "Познаем природу";
- STEM;
- "Окружающая среда";
- "Технологии";
- "Естественные науки";
- "Предпринимательство и финансовая грамотность";
- "Экономика".
Чем важна тема энергоэффективности для школьников
Собственными впечатлениями от интеграции темы энергоэффективности поделилась учительница биологии Харьковского лицея №93 Светлана Малюта.
"По моему опыту, интеграция темы энергоэффективности в школьную программу имеет большое воспитательное и практическое значение, ведь помогает детям осознать, что энергоэффективное поведение начинается с личных действий каждого", - объяснила она.
Педагог отметила, что ученики при этом:
- приобретают практические навыки энергосбережения дома и в школе;
- учатся анализировать, где и как можно уменьшить потребление энергии без ущерба для комфорта.
"Тема энергоэффективности очень целесообразно дополняет курс "Познаем природу" для учеников 5 класса в рамках раздела "Учимся у природы и заботимся о ее сохранении", - отметила Малюта.
Она добавила, что этот урок "направлен на формирование у детей понимания важности экономного использования энергии как одного из основных принципов сохранения окружающей среды".
Где найти пособия и учебные вебинары
Для того чтобы интеграция темы энергоэффективности была эффективной, МОН (в рамках проекта "Уроки энергоэффективности") подготовило пособия, которые помогут учителям сделать уроки более интересными и содержательными для учеников.
Кроме того, на YouTube-канале МОН учителя - в удобное для себя время - имеют возможность посмотреть все необходимые учебные вебинары в записи.
В завершение в МОН обратились к украинским учителям 4-11 классов с предложением:
- участвовать в проекте;
- интегрировать тему энергоэффективности на своих предметах.
