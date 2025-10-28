ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Новые уроки? МОН объяснило, кто и как начал учить школьников в Украине энергоэффективности

Вторник 28 октября 2025 07:30
UA EN RU
Новые уроки? МОН объяснило, кто и как начал учить школьников в Украине энергоэффективности В некоторых школах Украины детей начали обучать энергоэффективности (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С нового учебного года в образовательный процесс Украины была введена тема энергоэффективности. В некоторых школах ее уже преподают. Других учителей приглашают присоединиться к проекту МОН и интегрировать эту важную тему в свои предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

О каком проекте МОН Украины идет речь

Украинцам рассказали, что введение в школах темы энергоэффективности в текущем учебном году реализуется в рамках проекта Министерства образования и науки - "Уроки энергоэффективности".

Его цель - сформировать у учеников:

  • привычки энергосбережения;
  • практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

"Это особенно важно на фоне энергетических вызовов и агрессии России", - подчеркнули в МОН.

Отмечается, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы по внедрению темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN (который реализуется в сотрудничестве МОН Украины совместно со Всеукраинской благотворительной организацией "Институт местного развития" (ВБО "ИМР") при поддержке Всемирного банка).

Кто и как может ввести такую тему в школе

В МОН сообщили, что по состоянию на сейчас уже более 2 000 педагогов:

  • прошли специальное обучение;
  • передают школьникам практические навыки рационального использования энергии.

Уточняется, что учителя могут внедрять тему энергоэффективности в отраслевые дисциплины 4-11 классов.

Согласно информации министерства, такая интеграция не предусматривает создание дополнительной нагрузки и предлагает материалы для соответствующих тем программ (чтобы их актуализировать).

Такая интеграция рекомендована, в частности, для модельных учебных программ:

  • "Познаем природу";
  • STEM;
  • "Окружающая среда";
  • "Технологии";
  • "Естественные науки";
  • "Предпринимательство и финансовая грамотность";
  • "Экономика".

Чем важна тема энергоэффективности для школьников

Собственными впечатлениями от интеграции темы энергоэффективности поделилась учительница биологии Харьковского лицея №93 Светлана Малюта.

"По моему опыту, интеграция темы энергоэффективности в школьную программу имеет большое воспитательное и практическое значение, ведь помогает детям осознать, что энергоэффективное поведение начинается с личных действий каждого", - объяснила она.

Педагог отметила, что ученики при этом:

  • приобретают практические навыки энергосбережения дома и в школе;
  • учатся анализировать, где и как можно уменьшить потребление энергии без ущерба для комфорта.

"Тема энергоэффективности очень целесообразно дополняет курс "Познаем природу" для учеников 5 класса в рамках раздела "Учимся у природы и заботимся о ее сохранении", - отметила Малюта.

Она добавила, что этот урок "направлен на формирование у детей понимания важности экономного использования энергии как одного из основных принципов сохранения окружающей среды".

Где найти пособия и учебные вебинары

Для того чтобы интеграция темы энергоэффективности была эффективной, МОН (в рамках проекта "Уроки энергоэффективности") подготовило пособия, которые помогут учителям сделать уроки более интересными и содержательными для учеников.

Кроме того, на YouTube-канале МОН учителя - в удобное для себя время - имеют возможность посмотреть все необходимые учебные вебинары в записи.

В завершение в МОН обратились к украинским учителям 4-11 классов с предложением:

  • участвовать в проекте;
  • интегрировать тему энергоэффективности на своих предметах.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины утвердило модельные учебные программы для детей с временно оккупированных территорий (ВОТ).

Между тем в МОН объяснили, каких учителей в школах Украины не хватает больше всего и каким является дистанционное обучение в этом году (и для кого).

Кроме того, министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал о возвращении детей в классы офлайн - как растет количество учеников за партами в Украине.

Читайте также, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия МОН Школа предметы Советы Учитель Ученики Образование в Украине
Новости
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию