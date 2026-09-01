Новые стандарты, оценивание и реформа: какие изменения несет школьникам этот учебный год

Новый учебный год принес украинским школам ряд важных изменений. Обновленные стандарты предусматривают, в частности, упрощение оценивания учеников 5-9 классов и старт новых программ для старшеклассников.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН) Украины.
В МОН напомнили, что ранее Кабинет министров обновил четыре государственных стандарта общего среднего образования.
Это, в частности, позволяет учащимся завершить обучение по стандарту 2011 года.
"Те, кто учился не по программе НУШ (Новой украинской школы - Ред.), завершат 10 и 11 классы по той программе, по которой начали", - объяснили украинцам.
Кроме того, закрепляется украиноведческий компонент для детей, которые находятся:
По данным МОН, принятые решения также:
Для заведений, обеспечивающих профильное среднее образование, предусмотрены общие базовые учебные планы.
Между тем для заведений специализированного образования - отдельный план.
В МОН сообщили, что с нового учебного года упростили оценку учеников 5-9 классов, сохранив при этом:
"Текущие оценки теперь можно фиксировать в журнале без обязательных индексов групп результатов, а за семестр - выставлять одну оценку по предмету или интегрированному курсу", - объяснили украинцам.
При этом обновленный Порядок признания результатов обучения учеников и молодежи с ВОТ вступит в силу с 1 января 2027 года.
"Обновленный Порядок признания результатов обучения для лиц с ВОТ, утвержденный приказом МОН №338, существенно упрощает и ускоряет интеграцию школьников и молодежи в украинское образовательное пространство", - уточнили в МОН.
С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начинают работать по новой модели обучения в 10-12 классах - пилотируя старшую профильную школу.
В целом в течение года они:
Кроме апробирования новых программ, профилей и выборочных курсов в 150 лицеях планируется также:
Кроме того, введенные изменения предусматривают:
По результатам пилота МОН планирует корректировать все необходимые решения, а также параллельно - помогать громадам и учреждениям по всей Украине подготовить сеть академических лицеев к общенациональному старту профильной старшей школы 1 сентября 2027 года.
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