Нові стандарти, оцінювання й реформа: які зміни несе школярам цей навчальний рік

Основні зміни для школярів цього року

У МОН нагадали, що раніше Кабінет міністрів оновив чотири державні стандарти загальної середньої освіти.

Це, зокрема, дає змогу учням завершити навчання за стандартом 2011 року.

"Ті, хто навчався не за програмою НУШ (Нової української школи, - Ред.), завершать 10 та 11 класи за тією програмою, за якою розпочали", - пояснили українцям.

Крім того, закріплюється українознавчий компонент для дітей, які перебувають:

за кордоном;

на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

За даними МОН, ухвалені рішення також:

збільшують кількість годин на історію та громадянську освіту у 7-9 класах;

на історію та громадянську освіту у 7-9 класах; оновлюють підходи до інклюзивності та безбар'єрності.

Для закладів, які забезпечують профільну середню освіту, передбачено спільні базові навчальні плани.

Тим часом для закладів спеціалізованої освіти - окремий план.

У МОН повідомили, що з нового навчального року спростили оцінювання учнів 5-9 класів, зберігши при цьому:

компетентнісний підхід;

академічну свободу вчителя.

"Поточні оцінки тепер можна фіксувати в журналі без обов'язкових індексів груп результатів, а за семестр - виставляти одну оцінку з предмета чи інтегрованого курсу", - пояснили українцям.

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При цьому оновлений Порядок визнання результатів навчання учнів та молоді з ТОТ набуде чинності з 1 січня 2027 року.

"Оновлений Порядок визнання результатів навчання для осіб з ТОТ, затверджений наказом МОН №338, суттєво спрощує та пришвидшує інтеграцію школярів і молоді в український освітній простір", - уточнили в МОН.

Нова модель навчання для старших класів

З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій Україні починають працювати за новою моделлю навчання у 10-12 класах - пілотуючи старшу профільну школу.

В цілому впродовж року вони:

апробують нові освітні програми, профілі та вибіркові курси;

сформують ключові підходи (які з 2027 року мають стати основою старшої школи по всій країні).

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Крім апробування нових програм, профілів і вибіркових курсів у 150 ліцеях планується також:

відпрацювати механізми формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів;

запустити й перевірити на практиці роботу кар'єрних освітніх радників;

продовжити навчання та професійну підтримку педагогів й управлінських команд.

Крім того, запроваджені зміни передбачають:

облаштування сучасних кабінетів, лабораторій та інших освітніх просторів;

збір зворотнього зв'язку від учнів, педагогів, батьків і керівників закладів.

За результатами пілоту МОН планує коригувати всі необхідні рішення, а також паралельно - допомагати громадам і закладам по всій Україні підготувати мережу академічних ліцеїв до загальнонаціонального старту профільної старшої школи 1 вересня 2027 року.