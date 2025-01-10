Новые санкции США не повлияют на транзит российской нефти через Украину, - источник

Транзит российской нефти через Украину продолжится после новых санкций США против страны-агрессора. Ограничения не повлияют на транспортировку.

Об этом РБК-Украина сообщил источник на рынке.

"У "Укртранснафты" нет никаких контрактов с этими компаниями ("Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" - ред.). Контрагентом является только "Транснефть", - рассказал собеседник.

Санкции США

Напомним, США сегодня, 10 января, расширили санкции против России. В санкционный список вошли нефтяные компании РФ, в том числе "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Как рассказал Reuters неназванный высокопоставленный американский чиновник, в США рассчитывают, что Россия в результате таких санкций будет терять миллиарды долларов в месяц.

Он назвал ограничения самыми значительными санкциями против нефтяного сектора РФ.

Примечательно, что такие санкции также ввела и Британия.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии РБК-Украина рассказал, что Украина ожидает, что после таких санкций мир "потеряет аппетит" к российской нефти.

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