У Зеленского назвали ожидания Украины от новых санкций США против России

Украина ожидает, что после введения США новых санкций против России мир потеряет аппетит к российской нефти. А также подорожания затрат на бурение и доставку и потерь в нефтяных доходах РФ уже в ближайшее время.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Власюк отметил, что США ввели масштабные санкции против нефтяного сектора РФ - более 400 компаний, физических лиц и различных юрисдикций.

Под них попали, танкеры, которые перевозят российскую нефть, "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также китайский нефтяной терминал, который принимал поставки российского газа.

Также, по словам уполномоченного президента, важен запрет на предоставление нефтесервисных услуг РФ, чем продолжала заниматься компания Schlumberger.

"Как следствие ожидаем потерю аппетита в мире к российской нефти, подорожание затрат на бурение и доставку, а также потерь в нефтяных доходах РФ уже в ближайшее время", - отметил Власюк.

Что сказал о санкциях Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена, его администрацию и весь американский народ за объявленный сегодня новый пакет санкций против более 400 субъектов, которые связаны с российским энергосектором.

"Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", - отметил президент.

Он особо отметил давление на такие компании, как "Сургутнефтегаз" - ключевой финансовый кошелек для самого Путина.

"Такие действия посылают четкий сигнал: преступники должны платить за свои преступления. Чем меньше доходов Россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. Зато страны, которые уважают международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира.

"Мы искренне благодарны за лидерство Америки в привлечении России к ответственности. Уверен, эти шаги значительно уменьшат нефтедолларовые доходы России, а вместе с ними и ее способность продолжать агрессию", - добавил глава государства.