Reuters: в США считают, что РФ будет терять миллиарды долларов в месяц из-за новых санкций

Новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Такие меры являются самыми значительными санкциями против российского энергетического сектора, крупнейшего источника доходов для военной машины Кремля", - приводит издание слова высокопоставленного представителя президента США Джо Байдена.

По его словам, логика санкций состоит в том, чтобы "ударить по каждому этапу цепочки добычи и распределения российской нефти". При должном соблюдении санкций они должны обходиться России в миллиарды долларов в месяц. Санкции направлены на производителей нефти, танкеры, посредников, трейдеров и порты.

"Нет ни одного этапа в цепочке производства и распределения, который бы не был затронут, и это дает нам большую уверенность в том, что уклонение от санкций будет еще более дорогостоящим для России", - подчеркнул неназванный чиновник.

Второй представитель администрации Байдена рассказал Reuters, что в Вашингтоне ожидают от санкций еще более сильного давления на российскую экономику.