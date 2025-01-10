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Reuters: в США считают, что РФ будет терять миллиарды долларов в месяц из-за новых санкций

Пятница 10 января 2025 19:00
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Reuters: в США считают, что РФ будет терять миллиарды долларов в месяц из-за новых санкций Иллюстративное фото: "Газпром нефть" попала под санкции США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Такие меры являются самыми значительными санкциями против российского энергетического сектора, крупнейшего источника доходов для военной машины Кремля", - приводит издание слова высокопоставленного представителя президента США Джо Байдена.

По его словам, логика санкций состоит в том, чтобы "ударить по каждому этапу цепочки добычи и распределения российской нефти". При должном соблюдении санкций они должны обходиться России в миллиарды долларов в месяц. Санкции направлены на производителей нефти, танкеры, посредников, трейдеров и порты.

"Нет ни одного этапа в цепочке производства и распределения, который бы не был затронут, и это дает нам большую уверенность в том, что уклонение от санкций будет еще более дорогостоящим для России", - подчеркнул неназванный чиновник.

Второй представитель администрации Байдена рассказал Reuters, что в Вашингтоне ожидают от санкций еще более сильного давления на российскую экономику.

Санкции США

Напомним, сегодня, 10 января, Министерство финансов США объявило санкции против ряда российских нефтяных компаний. В санкционный список, в частности, попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Аналогичные санкции ввела и Британия. Как отметил глава МИД Британии Дэвид Лэмми, его страна не позволит России "пополнять свою казну".

К слову, в конце ноября США ввели санкции против "Газпромбанка", после чего курс российского рубля сильно упал.

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