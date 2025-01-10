Нові санкції США не вплинуть на транзит російської нафти через Україну, - джерело

Транзит російської нафти через Україну продовжиться після нових санкцій США проти країни-агресора. Обмеження не вплинуть на транспортування.

Про це РБК-Україна повідомило джерело на ринку.

"В "Укртранснафти" немає жодних контрактів з цими компаніями ("Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" - ред.). Контрагентом є тільки "Транснефть", - розповів співрозмовник.

Санкції США

Нагадаємо, США сьогодні, 10 січня, розширили санкції проти Росії. До санкційного списку увійшли нафтові компанії РФ, зокрема "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Як розповів Reuters неназваний високопоставлений американський чиновник, у США розраховують, що Росія внаслідок таких санкцій втрачатиме мільярди доларів на місяць.

Він назвав обмеження найзначнішими санкціями проти нафтового сектора РФ.

Примітно, що такі санкції також ввела і Британія.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі РБК-Україна розповів, що Україна очікує, що після таких санкцій світ "втратить апетит" до російської нафти.

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