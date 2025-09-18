Польша начала тестировать биометрический контроль: украинцев предупредили об очередях на границе

В Польше начали тестирование новой системы контроля, которая предусматривает отбор биометрических данных у граждан. Она заработает полноценно уже в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона .

По его словам, ЕС готовится к внедрению новой системы фиксации пересечения границы, которая будет действовать во всех странах Шенгенской зоны. В начале ее работы время оформления граждан может увеличиться, поскольку необходимо зафиксировать биометрические данные граждан, въезжающих в Польшу.

Он отмечает, что Польша начала тестировать новую систему для того, чтобы в дальнейшем она работала эффективнее и быстрее, а также не создавала очередей. Полноценно система должна заработать в октябре.

Он посоветовал украинцам заранее планировать больше времени на пересечение границы в направлении Польши.