Польша начала тестировать биометрический контроль: украинцев предупредили об очередях на границе
В Польше начали тестирование новой системы контроля, которая предусматривает отбор биометрических данных у граждан. Она заработает полноценно уже в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, ЕС готовится к внедрению новой системы фиксации пересечения границы, которая будет действовать во всех странах Шенгенской зоны. В начале ее работы время оформления граждан может увеличиться, поскольку необходимо зафиксировать биометрические данные граждан, въезжающих в Польшу.
Он отмечает, что Польша начала тестировать новую систему для того, чтобы в дальнейшем она работала эффективнее и быстрее, а также не создавала очередей. Полноценно система должна заработать в октябре.
Он посоветовал украинцам заранее планировать больше времени на пересечение границы в направлении Польши.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что пограничники после задержания мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь границу, сообщают об этом в территориальные центры комплектования. Там проверяют, не уклоняется ли человек от мобилизации и актуальны ли его военно-учетные данные.
Также мы писали, что на границе пограничники вместе со служебными собаками проверяют личные вещи граждан, чтобы предотвратить перемещение оружия, взрывчатки, наркотиков и других запрещенных предметов. В ГПСУ отмечают, что даже сумка или рюкзак могут скрывать опасные вещи. Также гражданам следует учитывать таможенные правила Украины и страны въезда, чтобы избежать штрафов и конфискации.