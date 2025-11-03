Новые Patriot для Украины и внезапный рейд ГУР в Покровск: новости за выходные

Операция ГУР в Покровске

Главное управление разведки Минобороны Украины высадило десант, чтобы провести стабилизационные мероприятия в Покровске Донецкой области.

Утром 1 ноября в Минобороны РФ отчитались о том, что российские войска якобы "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины".

Однако источник РБК-Украина сообщил, что заявления РФ об уничтожении десанта и окружении города являются очередной ложью. Как отметил главком Александр Сырский, в Покровске продолжается комплексная операция с привлечением различных сил, чтобы вытеснить противника и перебить его логистику.

Новые системы Patriot для Украины

В воскресенье, 2 ноября, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии системы Patriot.

Он также отметил, что продолжаются переговоры по дальнейшему усилению ПВО. Они происходят как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Поставку новых систем ПВО для Украины осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Отсрочки от мобилизации по-новому

С 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне заявление на ее получение можно подавать через приложение "Резерв+" или в ЦНАПе. ТЦК больше не принимают документы на отсрочку напрямую.

При наличии всех данных для отсрочки в реестрах лицо получит ее автоматически без необходимости подачи повторного заявления.

Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.

Удар по российскому НПЗ в Туапсе

Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России.

В результате атаки была поражена нефтеналивная инфраструктура морского торгового порта, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

Этот терминал - один из крупнейших в стране-агрессоре. Он играет важную роль в обеспечении экспорта нефтепродуктов.

"Зимняя поддержка" для украинцев

Кабмин определил направления и компоненты пакета "зимней поддержки" для украинцев. Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в него будет входить.

Среди программ будет единовременная выплата для всех украинцев на зиму. Кроме того, предусмотрена новая денежная помощь для ВПЛ, граждан, потерявших работу из-за войны, а также малообеспеченных семей.

Появится программа бесплатных поездок по Украине от "Укрзализныци" на 3000 километров. Также граждане в возрасте 40+ этой зимой смогут пройти комплексную проверку здоровья.