Генштаб хочет использовать разработки НАН в обороне: о чем говорят с учеными

12:20 17.03.2026 Вт
Новейшие технологии могут укрепить украинское войско
Ирина Костенко
В НАН Украины состоялась встреча с заместителем главнокомандующего ВСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские военные и ученые планируют совместную работу над усилением обороноспособности государства. Ключевые направления сотрудничества обсудили во время специальной встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

О какой встрече военных и ученых идет речь

Гражданам рассказали, что 16 марта 2026 года в президиуме Национальной академии наук состоялась встреча:

  • президента НАН Украины академика Анатолия Загороднего;
  • заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко.

Участие в ней приняли также:

  • первый вице-президент НАН, академик Вячеслав Богданов;
  • вице-президент НАН, академик Владимир Горбулин;
  • и.о. главного ученого секретаря НАН, доктор философских наук Олег Кубальский.

Генштаб хочет использовать разработки НАН в обороне: о чем говорят с ученымиВоенные встретились с учеными (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какие вопросы обсудили во время встречи

Сообщается, что во время разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества между НАН Украины и ВСУ:

  • возможности использования научных разработок Академии для укрепления обороноспособности государства;
  • участие учреждений НАН Украины в выполнении исследований и разработок, направленных на нужды сектора безопасности и обороны.

В частности речь шла про развитие технологий в отраслях:

  • материаловедения;
  • новых конструкционных материалов;
  • электроники;
  • систем связи;
  • информационных технологий;
  • других направлений, которые могут быть использованы для повышения технологических возможностей украинской армии.

Генштаб хочет использовать разработки НАН в обороне: о чем говорят с ученымиПубликация Генштаба ВСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Кроме того, глава Академии вручил Лебеденко награду НАН Украины "За содействие развитию науки" - в знак благодарности за поддержку научных инициатив и содействие развитию сотрудничества между научным сообществом и ВСУ.

"Встреча подтвердила важность тесного взаимодействия между научным сообществом и Силами обороны в обеспечении технологической способности Украины в условиях войны", - подытожили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Тем временем Анатолий Загородний рассказал РБК-Украина, как работает Национальная академия наук Украины в самое сложное время ее существования, какие решения рождаются сегодня в лабораториях и почему поддержка науки является критической для будущего государства.

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
