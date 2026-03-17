Генштаб хочет использовать разработки НАН в обороне: о чем говорят с учеными
Украинские военные и ученые планируют совместную работу над усилением обороноспособности государства. Ключевые направления сотрудничества обсудили во время специальной встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
О какой встрече военных и ученых идет речь
Гражданам рассказали, что 16 марта 2026 года в президиуме Национальной академии наук состоялась встреча:
- президента НАН Украины академика Анатолия Загороднего;
- заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко.
Участие в ней приняли также:
- первый вице-президент НАН, академик Вячеслав Богданов;
- вице-президент НАН, академик Владимир Горбулин;
- и.о. главного ученого секретаря НАН, доктор философских наук Олег Кубальский.
Военные встретились с учеными (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какие вопросы обсудили во время встречи
Сообщается, что во время разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества между НАН Украины и ВСУ:
- возможности использования научных разработок Академии для укрепления обороноспособности государства;
- участие учреждений НАН Украины в выполнении исследований и разработок, направленных на нужды сектора безопасности и обороны.
В частности речь шла про развитие технологий в отраслях:
- материаловедения;
- новых конструкционных материалов;
- электроники;
- систем связи;
- информационных технологий;
- других направлений, которые могут быть использованы для повышения технологических возможностей украинской армии.
Публикация Генштаба ВСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Кроме того, глава Академии вручил Лебеденко награду НАН Украины "За содействие развитию науки" - в знак благодарности за поддержку научных инициатив и содействие развитию сотрудничества между научным сообществом и ВСУ.
"Встреча подтвердила важность тесного взаимодействия между научным сообществом и Силами обороны в обеспечении технологической способности Украины в условиях войны", - подытожили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
