Новые ядерные угрозы Путина и Starlink на "Шахедах": новости за 25 сентября

Российский диктатор Владимир Путин объявил о намерении расширить список условий для применения ядерного оружия. Тем временем оккупанты начали устанавливать Starlink на свои "Шахеды".

Более детально о том, что произошло в среду, 25 сентября, - в материале РБК-Украина .

Даже из-за атаки дронов. Путин решил расширить условия применения ядерного оружия

В России хотят расширить список условий для применения ядерного оружия. Одно из них - массированная атака дронов, заявил российский диктатор Владимир Путин.

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - отметил диктатор.

Россия установила на "Шахеды" Starlink: Defense Express назвало цель модернизации

Россия оснастила дроны-камикадзе "Шахед" спутниковой связью Starlink. Таким образом, враг сможет использовать беспилотники еще и для разведки, пишет Defense Express.

При помощи такой модернизации россияне получили широкий и мощный канал обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него, а также смену полетной задачи на любом расстоянии.

Помогают Путину продолжать войну. Зеленский в ООН жестко обратился к Китаю и Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он раскритиковал страны, которые предлагают альтернативы формуле мира.

В частности, глава государства упомянул Китай и Бразилию, которые готовят свою "мирную инициативу".

Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, США и другие страны НАТО "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

"Это не те вопросы, с которыми нужно торопиться. И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответственно", - заявил турецкий лидер.

Бойцы ГУР взяли в плен около 20 оккупантов на агрегатном заводе в Волчанске

Во время освобождения агрегатного завода в Волчанске на севере Харьковской украинские воины взяли в плен россиян. Речь идет о двух десятках пленных оккупантов.

"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", - сказал офицера спецподразделения "Тимура" ГУР Минобороны с позывным "Викинг".

"Сливал" позиции ВСУ. Скандальный блогер Стахив получил подозрение

Украинские правоохранители сообщили о подозрении львовскому блогеру. Он раскрыл позиции украинских защитников.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об "антивакцинаторе" Остапе Стахиве, который во время пандемии COVID-19 распространял российскую пропаганду.