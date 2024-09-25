"Сливал" позиции ВСУ. Скандальный блогер Стахив получил подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об "антивакцинаторе" Остапе Стахиве, который во время пандемии COVID-19 распространял российскую пропаганду.

Фото: львовскому блогеру вручили подозрение (t.me/SBUkr)

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны фигурант призывал украинцев устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов".

При этом, как выяснили правоохранители, уже во время полномасштабной войны блогер утверждал, что российскую агрессию якобы вызвали "третьи страны", которые спровоцировали Кремль.

Также во время одного из прямых эфиров в соцсетях подозреваемый назвал точную локацию, где находились бойцы одного из украинских подразделений. Он поставил жизни воинов под угрозу.

Фигурант организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых обучал своих учеников противодействовать мобилизации. После завершения курсов он обещал выдавать удостоверение журналиста, но вместо этого давал фиктивные удостоверения местной газеты.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ и мошенничестве. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.