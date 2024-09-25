Бойцы ГУР взяли в плен около 20 оккупантов на агрегатном заводе в Волчанске

Во время освобождения агрегатного завода в Волчанске на севере Харьковской украинские воины взяли в плен россиян. Речь идет о двух десятках пленных оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера спецподразделения "Тимура" ГУР Минобороны с позывным "Викингом" в эфире телемарафона.

Он отметил, что после получения боевой задачи от руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова второй батальон спецподразделения "Тимура" со смежным подразделением "Российского добровольческого корпуса" отправились на задание.

"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", - сказал разведчик.

Он подтвердил, что в результате операции спецназовцам ГУР удалось взять российских оккупантов в плен.

"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков (бойцов, - ред.) противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть периметр завода, в результате чего были обезврежены уже по периметру завода", - сообщил "Викинг".

По словам разведчика, агрегатный завод в Волчанске значительно поврежден, но оборону там держать можно.