Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс

Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО. При этом часть стран якобы выступают против украинского членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для NBC News.

По словам Эрдогана, США и другие страны НАТО "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

"Это не те вопросы, с которыми нужно торопиться. И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответственно", - заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция будет следить за развитием событий, обсуждениями, и придет к окончательному решению в этом вопросе.

В то же время Эрдоган упомянул, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере оборонной промышленности.

"В них (отношениях с РФ - ред.) много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", - добавил он.