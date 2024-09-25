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Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс

Нью-Йорк, Среда 25 сентября 2024 15:27
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Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО. При этом часть стран якобы выступают против украинского членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для NBC News.

По словам Эрдогана, США и другие страны НАТО "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

"Это не те вопросы, с которыми нужно торопиться. И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответственно", - заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция будет следить за развитием событий, обсуждениями, и придет к окончательному решению в этом вопросе.

В то же время Эрдоган упомянул, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере оборонной промышленности.

"В них (отношениях с РФ - ред.) много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, на вашингтонском саммите НАТО, который прошел в начале июля, Украина хотела бы, чтобы западные союзники пригласили ее стать членом Альянса. Этого так и не произошло.

Страны НАТО ограничились обещанием, что вступление Украины в НАТО необратимо.

Как рассказывала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, против такого приглашения выступали США и Германия.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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