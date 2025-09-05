Удар РФ по разминировщикам под Черниговом: число раненых волонтеров DRC возросло
Количество пострадавших в результате российского удара по гуманитарной миссии разминирования в Черниговской области возросло до восьми человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Датский совет по вопросам беженцев (DRC).
В DRC уточнили, что во время российской атаки их команда проводила разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов с целью обеспечить безопасный доступ к местной инфраструктуре, сельским работам и домам.
Известно, что в результате циничной атаки россиян погибли два человека, еще восемь ранены. Датская компания предоставляет всю необходимую помощь раненым и семьям пострадавших.
"Этот удар по гражданской гуманитарной операции является серьезным нарушением международного гуманитарного права (МГП). Гуманитарные работники, а также общины, которые они обслуживают, никогда не должны становиться мишенью во время выполнения спасательных мероприятий", - заявили в DRC.
Также известно, что среди убитых - водитель DRC Сергей. У него осталась жена и дочь.
Ракетный удар по Чернигову
Напомним, сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.
Российские войска нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые занимались очисткой территории от мин и других взрывоопасных предметов.
Как сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, это был целенаправленный обстрел работников организации "Датский совет по делам беженцев". Атака ракетой состоялась по Киселевской общине вблизи Чернигова.
Ранее было известно о двух погибших и пяти раненых в результате вражеского удара