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Вперше за 30 років. NASA відправить дві нові місії на Венеру

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США, Середа 02 червня 2021 08:58
Вперше за 30 років. NASA відправить дві нові місії на Венеру Фото: Останнім орбітальним апаратом NASA по Венері був "Магеллан" в 1990 році. (magia.onet.)
Автор: Даша Харченко

Американське космічне агентство NASA оголосило про дві нові місії на Венеру. Їхня мета - зрозуміти, як Венера стала "пеклом", якщо вона має багато характеристик, схожих на Землю.

Про це повідомляє AFP.

Йдеться про місії DAVINCI+ (дослідження благородних газів, хімія і візуалізація Венери в глибокій атмосфері) та VERITAS ("Випромінювальна здатність Венери", "Радіологія", "InSAR", "Топографія" і "Спектроскопія").

Під час DAVINCI+ вимірюватимуть склад атмосфери Венери, щоб зрозуміти, чому вона є "неконтрольованою теплицею" у порівнянні з атмосферою Землі. Крім того, місія визначить, чи був на Венері коли-небудь океан.

DAVINCI+ також поверне перші зображення з високою роздільною здатністю геологічних особливостей.

Своєю чергою, VERITAS направлена на дослідження геологічної історії планети.

На кожну місію виділили близько 500 млн доларів в рамках програми NASA Discovery, і очікується, що кожна з них буде запущена в період 2028-2030 років.

Останнім орбітальним апаратом NASA по Венері був "Магеллан" в 1990 році.

Нагадаємо, гелікоптер NASA Ingenuity 22 травня здійснив свій шостий політ на Марсі. Перші 150 метрів машина пролетіла "без сучка і задирки", потім виникли невеликі проблеми, але поставлені завдання були виконані.

Зазначимо, 19 квітня гелікоптер NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі.

Спочатку перший політ гелікоптера Ingenuity на Марсі планувався 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

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