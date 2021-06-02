Huawei презентував свою ОС для смартфонів та інших гаджетів
Китайська компанія Huawei презентувала свою операційну систему для смартфонів та інших гаджетів. Продукт під назвою HarmonyOS 2.0 позиціонується як конкурент iOS і Android.
Презентація пройшла на YouTube-каналі Huawei.
Відзначимо, перша версія HarmonyOS використовувалася в розумних телевізорах і гаджетах-аксесуарах. Вона була представлена в серпні 2019 року. Тоді компанія прогнозувала, що до кінця 2021 року кількість пристроїв, оснащених цією системою, досягне 300 млн.
З релізом HarmonyOS 2.0 додатки для Android, які раніше працювали на оболонці EMUI 11, будуть доступні і на новій операційній системі. Крім того, на новій ОС є свої ексклюзивні програми. Також китайська ОС пропонує більшу різноманітність жестів, ніж Android.
Нагадаємо, минулого року Федеральна комісія зі зв'язку США оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці. Також були введені санкції, в результаті яких гаджети від Huawei перестали підтримувати безконтактну оплату Google Pay.
Країни Заходу звинувачують компанію у роботі на розвідку Китаю.