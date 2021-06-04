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Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook

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Брюссель, П'ятниця 04 червня 2021 13:33
Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook Фото: проти Facebook в ЄС почалося розслідування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти американської компанії Facebook. Брюссель має намір перевірити, чи порушує Facebook європейські правила конкуренції на ринку тематичної реклами і через службу онлайн-оголошень Facebook Marketplace.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

У ЄК відзначають, що щомісяця Facebook використовують майже 3 млрд осіб, а рекламу в соціальній мережі розміщують майже 7 млн компаній. Таким чином, компанія збирає величезну кількість даних про дії користувачів в соціальній мережі.

"Ми детально розглянемо, чи дають ці дані Facebook невиправдану конкурентну перевагу, зокрема, в секторі тематичних онлайн-оголошень, де люди купують і продають товари кожен день, і де Facebook також конкурує з компаніями, від яких він збирає дані. У сучасній цифровій економіці дані не повинні використовуватися таким чином, щоб спотворювати конкуренцію", - заявила віце-президент ЄК Маргрет Вестагер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що антимонопольний комітет Італії оштрафував Facebook на 7 млн євро за ігнорування рішення про припинення використання даних користувачів.

До цього ірландська і французька філії Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.

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