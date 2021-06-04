Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти американської компанії Facebook . Брюссель має намір перевірити, чи порушує Facebook європейські правила конкуренції на ринку тематичної реклами і через службу онлайн-оголошень Facebook Marketplace.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії .

У ЄК відзначають, що щомісяця Facebook використовують майже 3 млрд осіб, а рекламу в соціальній мережі розміщують майже 7 млн компаній. Таким чином, компанія збирає величезну кількість даних про дії користувачів в соціальній мережі.

"Ми детально розглянемо, чи дають ці дані Facebook невиправдану конкурентну перевагу, зокрема, в секторі тематичних онлайн-оголошень, де люди купують і продають товари кожен день, і де Facebook також конкурує з компаніями, від яких він збирає дані. У сучасній цифровій економіці дані не повинні використовуватися таким чином, щоб спотворювати конкуренцію", - заявила віце-президент ЄК Маргрет Вестагер.