Apple розробляє новий iPad Pro, - Bloomberg
Американська компанія Apple працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою. Apple також займається розробкою першого за шість років iPad mini, в якому повністю зміниться дизайн.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Компанія планує випустити новий iPad Pro в 2022 році, а iPad mini - в кінці цього року.
Основна зміна дизайну iPad Pro-перехід на скляну задню панель замість нинішнього алюмінієвого корпусу. Зокрема, скляна панель вперше забезпечить можливість бездротової зарядки. Зміна матеріалу задньої кришки дозволить наблизити iPad до iPhone, в яких Apple в останні роки перейшла з алюмінієвих на скляні задні панелі.
Планується, що оновлений iPad mini матиме більш вузькі межі екрану, а також буде видалена кнопка "Додому".
За словами співрозмовників видання, робота Apple над новим iPad Pro знаходиться на ранній стадії, і плани компанії можуть змінитися або бути скасовані до запуску в наступному році.
Нагадаємо, у квітні Apple представили нове покоління планшетів iPad Pro. Зокрема, планшети мають просунуту матрицю і так само, як і нові iMac, побудовані на фірмовому чіпі M1.