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Microsoft представить нове покоління Windows 24 червня

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Середа 02 червня 2021 21:18
Microsoft представить нове покоління Windows 24 червня Фото: Microsoft представить нове покоління Windows 24 червня (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

24 червня компанія Microsoft представить нову версію програмного забезпечення Windows. Очікується, що програмне забезпечення буде випущено в широкий продаж восени.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нове програмне забезпечення являє собою одне з "найзначніших" змін цього десятиліття у сфері ОС для персональних комп'ютерів.

В операційній системі буде оновлений дизайн, будуть передбачені додаткові можливості для розробників в магазині додатків Microsoft Store і більш прості способи взаємодії користувачів.

Програмне забезпечення буде поширене серед так званих "інсайдерів Windows", які підпишуться на тестування нових продуктів після заходу.

Нагадаємо, Microsoft з 15 червня 2022 року припинить підтримку свого браузера Internet Explorer.

Крім того, Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервера компанії Microsoft.

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