Microsoft представить нове покоління Windows 24 червня
24 червня компанія Microsoft представить нову версію програмного забезпечення Windows. Очікується, що програмне забезпечення буде випущено в широкий продаж восени.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нове програмне забезпечення являє собою одне з "найзначніших" змін цього десятиліття у сфері ОС для персональних комп'ютерів.
В операційній системі буде оновлений дизайн, будуть передбачені додаткові можливості для розробників в магазині додатків Microsoft Store і більш прості способи взаємодії користувачів.
Програмне забезпечення буде поширене серед так званих "інсайдерів Windows", які підпишуться на тестування нових продуктів після заходу.
Нагадаємо, Microsoft з 15 червня 2022 року припинить підтримку свого браузера Internet Explorer.
Крім того, Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервера компанії Microsoft.