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Зеленський: вже кілька країн замовляють у нас концепт сервісу "Дія"

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Київ, Четвер 03 червня 2021 15:24
Зеленський: вже кілька країн замовляють у нас концепт сервісу "Дія" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні кілька країн вже замовляють у України концепт сервісу " Дія". Вони зацікавлені в українському досвіді переведення державних послуг в онлайн.

Про це на Конгресі місцевих і регіональних влад заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці ми спілкувалися з міністром цифровізації Михайлом Федоровим. І він мені сказав, що кілька країн замовляють у нас концепт "Дії". Тому хочу сказати, що ми не завжди позаду всіх, ми рухаємося вперед", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можна буде проводити електронні вибори, але тільки після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія". Фінальне рішення буде прийматися виходячи з того, чи зможуть до 2023 року оцифрувати всі державні послуги.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів, яка скоро здійснюватиметься через "Дію". За його словами, запуск такої функції стане поштовхом до реформування української митниці. Зазначимо, з 15 червня в Україні запрацюють нові правила розмитнення автомобілів на європейських номерах.

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