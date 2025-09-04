ua en ru
"Динамо" объявило заявку на Лигу конференций 2025/26: все новички в составе киевлян

Четверг 04 сентября 2025 11:11
"Динамо" объявило заявку на Лигу конференций 2025/26: все новички в составе киевлян ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" официально объявило состав на групповой этап Лиги конференций сезона 2025/26. В заявку вошли все летние новички команды, а первый матч киевляне проведут против английского "Кристал Пэлас" 2 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Динамо объявило заявку на еврокубки

Официальный сайт УЕФА обнародовал список футболистов киевского "Динамо", которые примут участие в групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Главный тренер Александр Шовковский включил в заявку 29 игроков, среди которых все летние новички клуба.

Среди защитников к списку присоединились Василий Буртник и Алиу Тиаре, а в линии атаки появились Шола Огундана и Владислав Бленуце. В то же время универсал Максим Брагару остался вне заявки.

Полный состав "Динамо" на Лигу конференций 2025/26:

  • Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Вячеслав Суркис
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Василий Буртник, Александр Тымчик, Александр Караваев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Алиу Тиаре, Тарас Михавко, Владислав Захарченко
  • Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Николай Михайленко
  • Нападающие: Шола Огундана, Анхель Торрес, Эдуардо Герреро, Владислав Бленуце, Матвей Пономаренко

Соперники и календарь матчей

В групповом раунде Лиги конференций киевляне сыграют против шести команд: английского "Кристал Пэлас", турецкого "Самсунспора", боснийского "Зриньски", кипрской "Омонии", итальянской "Фиорентины" и армянского "Ноаха".

Первый матч запланирован на 2 октября против "Кристал Пэлас".

Тренерский штаб подчеркнул, что ставка делается на интеграцию новичков и максимальную конкуренцию за места в составе. В частности, летние приобретения должны усилить как оборонительную линию, так и атакующий потенциал команды.

Ранее заявку на Лигу конференций обнародовал донецкий "Шахтер", включив в список новых бразильских легионеров.

Также читайте, как "Динамо" попало в групповой этап Лиги конференций 2025/26.

