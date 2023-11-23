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Новая встреча "Рамштайн" и арест нардепа Одарченко: новости за 22 ноября

Украина, Четверг 23 ноября 2023 08:15
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Новая встреча "Рамштайн" и арест нардепа Одарченко: новости за 22 ноября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") провела уже 17-ю встречу. Тем временем суд решил арестовать народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко.

Более детально о том, что произошло в среду, 22 ноября, - в материале РБК-Украина.

Коалиция ПВО и сигналы Путину. "Рамштайн-17" готовит помощь Украине: первые итоги

Союзники Украины снова встретились в формате "Рамштайн" 22 ноября 2023 года. В центре внимания - усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте.

РБК-Украина в материале привело заявления и первые итоги семнадцатого по счету "Рамштайна".

Нардепу от "Слуги народа" Одарченко суд избрал меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Андрея Одарченко в виде ареста.

Следствие подозревает его в попытке подкупа должностного лица.

ЕС готовит план предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности, - Bloomberg

Европейский Союз подготавливает план для предоставления Украине долгосрочных обязательств в сфере безопасности, сообщает Bloomberg.

Он включает механизм долгосрочной военной поддержки, обучения военных ВСУ и поддержку развития оборонной промышленности государства.

Рада поддержала санкции против российской оборонки на 50 лет

Верховная Рада Украины в среду, 22 ноября, поддержала постановление об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о секторальных ограничительных мерах в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.

В ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде россиян во время награждения

В Вооруженных силах Украины официально подтвердили удар по российским оккупантам 810-й бригады морской пехоты.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате успешного удара было уничтожено несколько десятков российских террористов. Еще около сотни получили тяжелые ранения.

Зеленский о Трампе: готов выслушать его "план", но отдать Крым и Донбасс - это не мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ознакомиться с "мирным планом" бывшего президента США Дональда Трампа. Но если он предусматривает территориальные уступки, это не приведет к миру.

Глава Пентагона во время "Рамштайна" послал сигнал Путину

В ходе нового заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое стартовало сегодня, его участники направили российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал.

Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

Путин отметился новым циничным заявлением о войне в Украине на G20

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" сделал новое циничное заявление об Украине.

Он упомянул о "переговорах", отметив, что Кремль от них "не отказывался".

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152 депутата проголосовали за и 57 против, воздержавшихся не было.

Marder, тягачи и не только. Германия передала Украине новую военную помощь

Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине.

В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.

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