Зеленский о Трампе: готов выслушать его "план", но отдать Крым и Донбасс - это не мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ознакомиться с "мирным планом" бывшего президента США Дональда Трампа. Но если он предусматривает территориальные уступки, это не приведет к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью каналу Fox News .

По словам главы государства, он готов к диалогу с 45-м президентом США Дональдом Трампом, неоднократно заявлявшим, что якобы может "очень быстро устроить мирное соглашение для Украины".

"Я готов. Если у него (Трампа - ред.) есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готовой к такому мирному плану. Это не мирный план", - отметил Зеленский.

Что говорил Трамп об Украине

Напомним, ранее Дональд Трамп, который планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году, пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" после избрания на второй президентский срок.

При этом он также заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже приглашал Трампа приехать в Украину. Так глава государства отреагировал на обещание Трампа "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае переизбрания.

В свою очередь, Зеленский сказал, что ему хватит "24 минуты", чтобы объяснить экс-президенту США, что тот не закончит войну, а переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны. В ответ Трамп отклонил приглашение, якобы из-за того, что не хочет "создавать конфликт интересов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.