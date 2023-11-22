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ЕС готовит план предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности, - Bloomberg

Среда 22 ноября 2023 08:51
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ЕС готовит план предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности, - Bloomberg Фото: Евросоюз подготавливае план долгосрочной поддержки Украины в сфере безопасности (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Европейский Союз подготавливает план для предоставления Украине долгосрочных обязательств в сфере безопасности. Он включает механизм долгосрочной военной поддержки, обучения военных ВСУ и поддержку развития оборонной промышленности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты смогли ознакомиться с проектом документа, основа которого убе была предоставлена странам-членам Евросоюза. План будет обсуждаться послами ЕС на этой неделе, и лидерами блока - в декабре.

Детали плана

Рамочная программа Евросоюза включает такие предложения:

  • "предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм поставок военной техники в Украину", который мобилизует европейскую оборонную промышленность;
  • обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины;
  • расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для увеличения мощностей и согласования стандартов;
  • укрепление способности Украины противостоять киберугрозам и гибридным угрозам, а также дезинформации;
  • поддержка усилий Украины по разминированию и решению проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками;
  • помощь Украине в ее программе реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также повышение ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, вооружений и боеприпасов, и противодействовать любому незаконному обороту;
  • поддержка энергетического перехода Украины и усилий по ядерной безопасности;
  • обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Также отмечается, что план ляжет в основу консультаций с Украиной и странами "Большой семерки".

Гарантии безопасности

Напомним, члены G7 договорились на саммите НАТО в 2023 года о согласовании набора двусторонних гарантий безопасности с Украиной, направленных на сдерживание российской агрессии против страны.

Украина в свою очередь обязалась продолжить ряд реформ, в том числе в правоохранительной и судебной системе, а также в секторах безопасности и обороны.

Некоторые из ключевых стран-союзников Украины стремятся заключить двусторонние соглашения в текущем году.

С какими сложностями сталкивается поддержка ЕС

Отметим, что обсуждение такого плана происходит на фоне невыполнения Евросоюзом своего обязательства предоставить Силам обороны Украины один миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, а также на фоне "зашедших в тупик" переговоров о долгосрочной помощи, указывается в публикации.

В документе говорится, что поддержка поставок оружия будет по-прежнему предоставляться через "Европейский фонд мира" - механизм, который возмещает государствам-членам то, что они поставляют Украине.

По словам дипломата ЕС в беседе с журналистами, первоначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро (21,8 миллиарда долларов) в течение 4 лет на возмещение передачи вооружения для Украины остается под угрозой срыва из-за того, что некоторые государства-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях.

Вместо этого страны ЕС надеются достичь договоренности о выделении 5 миллиардов евро на 2024 год с обязательствами по продолжению поддержки в дальнейшем, пишет Bloomberg.

Также ожидается, что лидеры ЕС обсудят на декабрьском саммите рекомендацию Еврокомиссии официально начать переговоры о членстве с Украиной.

Напомним, что некоторые потоки поддержки для Украины от ЕС блокирует Венгрия - Будапешт хочет, чтобы Брюссель сначала обсудил ее общую стратегию в отношении Киева, сказал изданию другой дипломат.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал о деталях работы над европейскими гарантиями безопасности для Украины.

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