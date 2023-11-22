Нардепу от "Слуги народа" Одарченко суд избрал меру пресечения

Высший антикоррупционный суд сегодня, 22 ноября, избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Андрея Одарченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру .

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу от "Слуги народа" Одарченко.

Следствие подозревает его в попытке подкупа должностного лица.

Одарченко может выйти из СИЗО

Он также может внести залог в размере 15 миллионов гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию и вызову вызовом к следственному судье, прокурору, суду;

не покидать пределы Киева без разрешения следственного судьи, прокурора, суда;

сообщать следственному судье, прокурору, суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Детали дела

Вчера Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату. Речь шла об Андрее Одарченко.

Народный депутат предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.