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Рада поддержала санкции против российской оборонки на 50 лет

Среда 22 ноября 2023 11:41
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Рада поддержала санкции против российской оборонки на 50 лет Фото: Верховная Рада поддержала введение санкций на 50 лет против российской и беларуской оборонки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Верховная Рада Украины в среду, 22 ноября, поддержала постановление об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о секторальных ограничительных мер в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Речь идет о решении СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере".

На голосовании в парламенте соответствующая законодательная инициатива (№10271) получила поддержку 304 депутатов.

"Указанным решением СНБО поддержал внесенные КМУ предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет", - говорится в публикации.

Что предшествовало

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о секторальных санкциях в РФ и Белоруссию в оборонно-промышленной сфере. В документе предлагалось утвердить соответствующее решение СНБО от того же дня.

Ограничения по российской и белорусской ОПК будут действовать 50 лет.

Рада поддержала санкции против российской оборонки на 50 лет

Какие именно ограничения

Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет следующие секторальные санкции против РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере:

  1. запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международную передачу которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств;
  2. остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования.
  3. запрещение передачи резидентам и резидентам РФ и РБ технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ;
  4. прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

Санкции Украины против РФ

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Добавим, что 18 ноября Украина приняла ряд санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих РФ.

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