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Marder, тягачи и не только. Германия передала Украине новую военную помощь

Среда 22 ноября 2023 17:15
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Marder, тягачи и не только. Германия передала Украине новую военную помощь Архивное фото: Германия передала Украине новую военную помощь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине. В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии и Минобороны Украины.

Отмечается, что Германия передала Украине партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.

Что еще получила Украина

  • 1 танк для разминирования Winsent-1;
  • 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
  • 2380 снарядов 155 мм калибра;
  • 2428 криптофонов;
  • 2 тягача 8x8 HX81;
  • 2 полуприцепа;
  • 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 2 кареты скорой помощи.

Помощь Германии

Германия является одной из лидеров среди стран, которые предоставляют нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Вчера министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

Недавно стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

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