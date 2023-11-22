Marder, тягачи и не только. Германия передала Украине новую военную помощь
Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине. В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии и Минобороны Украины.
Отмечается, что Германия передала Украине партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.
Что еще получила Украина
- 1 танк для разминирования Winsent-1;
- 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
- 2380 снарядов 155 мм калибра;
- 2428 криптофонов;
- 2 тягача 8x8 HX81;
- 2 полуприцепа;
- 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 2 кареты скорой помощи.
Помощь Германии
Германия является одной из лидеров среди стран, которые предоставляют нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Вчера министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.
Недавно стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
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