Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине партии БТР
Парламент Болгарии сегодня, 22 ноября, ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe.
Как голосовали депутаты
Ратификацию поддержали партии:
- ГЕРБ-ОДФ;
- "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария";
- "Движение за права и свободы";
- ITN.
Пророссийские партии "Взраждане" и Болгарская социалистическая партия выступили против.
Проголосовали 152 человека за и 57 против, воздержавшихся не было.
Что получит Украина
Соглашение между министерствами последовало за одобрением болгарским парламентом в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине.
Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетранспортеры и вооружение, а также запасные части и все излишки в МВД.
БТР были приобретены десятилетия назад коммунистическим режимом того времени.
Помощь от Болгарии
Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.
Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.
Недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддержка Украины является национальным стратегическим интересом Болгарии, и поэтому она продлится столько, сколько это потребуется.
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