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Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских NASAMS

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Лондон, Четверг 13 октября 2022 02:27
Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских NASAMS Фото: комплекс NASAMS (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Британии поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Британия также передаст Украине дополнительно 18 гаубиц.

Новый пакет помощи Украине обсуждался на встрече Уоллеса с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду.

"Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет в Украину", - сказал Уоллес.

Как работают ракеты с системой NASAMS

NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Комплекс разработан норвежской компанией Kongsberg. NASAMS использует ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM наземного базирования дальностью до 25 км и высотой полета до 16 км.

Напомним, во вторник, 11 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Позже его слова подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

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