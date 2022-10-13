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Макрон анонсировал поставки Украине шести Caesar и зенитных ракет

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Париж, Четверг 13 октября 2022 04:32
Макрон анонсировал поставки Украине шести Caesar и зенитных ракет Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в "ближайшие недели", но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

Франция может передать Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но отрицает, что речь идет о нападении Украины на территорию России.

Напомним, что Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставок Украине дополнительных гаубиц Caesar.

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