RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая циничная схема: оккупанты снова используют мариупольцев в качестве "живого щита"

Фото: оккупанты используют мариупольцев, как живой щит (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Из-за системного срабатывания ПВО в Мариуполе, оккупанты перешли в режим динамичного перемещения личного состава и складов БК в пределах города. Военные РФ используют гражданских людей, массово заселяясь в жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Пытаются уменьшить количество в Кальмиусском районе перемещением в Центральный и Приморский районы города", - сообщает он.

В то же время оккупанты продолжают активное движение в Бердянском направлении. Как отмечает Андрющенко, там зафиксировано более 10 грузовиков с БК и, по меньшей мере, один комплекс дистанционного разминирования.

Также оккупанты увеличили количество потенциально военных баз в жилой застройке.

"В приоритете Приморский район из-за высокого количества бывших общежитий среди гражданской застройки. Снова активное использование тактики "живого щита", - заключает Андрющенко.

Перемещение техники и средств оккупантов

Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики обычно проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.

В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на Мариупольское направление. Также РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом города активно летает авиация.

Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага. Стоит отметить, что украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.

На днях мы рассказывали о том, как во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники, в составе которых были грузовики с боекомплектами и танком.

Кроме того, на днях в области зафиксировали движение колонной техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь