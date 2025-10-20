ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Новая тактика россиян на фронте: как противник ведет наступления

Украина, Понедельник 20 октября 2025 11:16
UA EN RU
Новая тактика россиян на фронте: как противник ведет наступления Фото: россияне просачиваются к нашим позициям небольшими группами (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Маловичко Юлия

Войска РФ постоянно продвигаются на фронте из-за смены тактики, которая проявляется, в частности, в утечке и инфильтрации, уже более полугода.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Осеннее наступление России: чем отвечают ВСУ на новую тактику окупантов на фронте".

Еще с начала года стало заметно, что пехотные группы, которые наступают на украинские позиции, постепенно уменьшаются.

Вместо классических атак по 10-20 человек наступают небольшие группы - иногда по одному-двое-трое оккупантов, которые пытаются незаметно проникнуть вглубь обороны. После серии таких "вылазок" противник может накапливать силы и действовать дальше.

"Они устраивают длинное шествие - идут по несколько километров пешком, передвигаются ночью и пытаются прятаться днем. И так один за другим доходят до наших позиций. Они идут без оружия, с едой, бывает, с автоматом, забегая за наши наблюдательные посты", - описывает один из источников издания.

Тактика просачивания - это такая себе российская "рефлексия" на увеличение применения дронов с нашей стороны и рост рисков для бронетехники.

Крупные штурмовые группировки заметны и более уязвимы при активном применении дронов. Чем больше колонна техники - тем ее легче обезвредить и тем она более заметная цель.

С точки зрения российского руководства человеческий ресурс у них более доступен и не столь ценен, как техника. И пока планы по набору контрактников выполняются у них сполна - ими они и будут "прорезать" наши полосы обороны.

"Может идти даже один солдат. И так по одному за неделю их набегает человек 60. И когда где-то с посадки сзади или сбоку по нашим начинают стрелять, на местах, разумеется, начинается паника. Иногда они приносят с собой по 2-3 мины, чтобы заминировали какой-то перекресток",- рассказал один из офицеров, вспоминая российское просачивание вблизи Доброполья.

Он добавил, что они доходят и ждут подхода подкрепления, или замены - потому что им обещают, что через 2-3 дня их поменяют. Но бывает проходит неделя, и им уже некуда деваться.

Такая тактика не позволяет достичь оперативных прорывов врагу. Более того, есть большие сомнения, насколько эффективной она может быть зимой, ведь "ходокам" РФ станет труднее прятаться в лесополосах, прикрываясь зеленью и листьями.

Возможно, именно с этим и связаны попытки врага возобновить механизированные штурмы, которые они проводили на Добропольском направлении.

Напомним, 16 октября украинские военные показали отражение оккупантов возле Доброполья в Донецкой области. Россияне понесли большие потери.

В этот же день стало известно, что на Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам.

По данным Генштаба, за последние сутки на фронте самыми горячими были два направления - Покровское и Александровское.

Всего вдоль всей линии фронта было зафиксировано 168 боевых столкновений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация фронт Война в Украине
Новости
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов